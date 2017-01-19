О росте социально-экономического положения ЮКО рассказал Ербол Садыр

50 тысяч человек в ЮКО нашли постоянную работу, в детские сады ходит почти 13 тысяч детей. А продукции за год произведено на 777 миллиардов тенге. ЮКО на третьем месте по уровню промышленности в стране, отметил заместитель акима области Ербол Садыр на брифинге в АДЦ.

За 12 месяцев работы в сферах образования, строительства и сельского хозяйства социально-экономическое положение региона значительно выросло.

Значительные показатели у региона в сельском хозяйстве. Объем валовой продукции в области составил 445 миллиардов тенге. Во всех категориях хозяйств увеличилось производство мяса, молока и яиц. Площадь теплиц выросла до 1125 га, что занимает 87% от доли в республике. Не обошлось и без зеленых технологий. Почти 7 тысяч га садов и полей с прошлого года подключены к капельному орошению.

Ербол Садыр, заместитель акима ЮКО: «Положительные изменения наблюдаются и в работе программы «Дорожная карта бизнеса 2020». За год в области было освоено почти 17 миллиардов тенге. 50 тысяч человек были трудоустроены на постоянную работу. Более 2100 направлены на переобучение. В рамках программы «Балапан» в области было открыто 127 дошкольных организаций. Новые детские сады и мини центры охватили 12730 детей».

В 2016 году в Южно-Казахстанской области в промышленности произведено продукции на 777 миллиардов тенге. По республике это третий показатель. Стоит отметить, что в ЮКО ведется активное строительство. С начала года введено в эксплуатацию почти 530 тысяч кв.м. жилья, что больше чем в 2015 году на 19%.

Что касается обеспечения населения жильем, то поэтому показателю область заняла четвертое место после Астаны, Алматы и Алматинской области. Размер областной казны так же вырос и составил почти 576 миллиардов тенге.