Паратеннисист из Шымкента завоевал сразу 3 золотых медали

В Караганде 6 апреля завершился ежегодный республиканский турнир среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата по настольному паратеннису.

В соревнованиях приняли участие свыше ста спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента и 11 областей Казахстана.

По словам главного судьи соревнований Алибека Тусупбекова, этот турнир проводится с 2012 года и по традиции вызывает большой интерес среди особых спортсменов. Теннисисты соревновались по группам и классам: в зависимости от состояния здоровья, к примеру, отдельно колясочники, отдельно – те, кто передвигается самостоятельно.

Мы рады сообщить, что одним из победителей этого турнира стал наш молодой земляк – ученик 10 «Д» класса шымкентской школы №36 им. Казыбек би Дамир Пак.

Дамир Пак завоевал на турнире сразу три золотые медали! Одну – в личном зачете, вторую – в паре с парнем, третью – в паре с девушкой.

«Знаю, что Дамир долго шел к этой победе. Он очень целеустремленный и волевой юноша. Упорно и ежедневно он ходил на тренировки и, как видим, его усилия не пропали даром. До этого Дамир занимал третье или четвертое места, а тут – сразу три золота на республиканском турнире! Мы очень гордимся таким успехом нашего ученика и желаем ему здоровья и новых побед!» – сказала директор школы №36 им. Казыбек би Гузель Нурмухамедовна Аюпова.

«Уверена, что такой результат, эта победа для Дамира не случайны, – сказала классный руководитель чемпиона Бибинора Нурзихановна Калиева. – Это очень открытый, позитивный юноша. Целеустремленный. Дамир – оптимист. Понимаете, в нем есть стержень, характер. Несмотря на имеющийся недуг, он ведет стопроцентно полноценную и насыщенную жизнь. Думаю, что и мечту своей жизни он тоже выбрал правильную – стать айтишником. И вот увидите, у него все получится!»

Настольный теннис – популярная игра у молодежи, в том числе у тех, кто имеет определенные проблемы со здоровьем. Для таких граждан в нашей стране создается безбарьерная среда, которая способствует эффективной реабилитации и более полной интеграции в общество.

Близкие, родные, одноклассники, вся школа гордятся победой Дамира. Его успех – это пример для всех людей с ограниченными возможностями, доказательство того, что при желании и усердии можно добиться любой поставленной цели.

Наш Дамир – чемпион Республики Казахстан. Мы восхищаемся и гордимся им!

Индира Умбарова,

библиотекарь школы №36 им. Казыбек би