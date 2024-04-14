Два мастера на одной арт-площадке

2 апреля в Шымкенте в библиотеке имени А. Пушкина открылась уже 14-я по счету выставка шымкентских мастеров изобразительного искусства. Каждый вернисаж отличался новизной и разнообразием жанров, и каждый раз мы не перестаем удивляться: насколько же богат наш город замечательными талантами на этом зыбком поприще визуального отображения жизни, насколько богата их неуемная творческая фантазия.

В этом гостеприимном зале мы видели выставки как персональные, так и коллективные. Последняя по времени, например, насчитывала 26 художниц, а в этот раз – всего двух мастеров, о которых и пойдет речь.

Графический мир Расула Естемесова

Об этом художнике я, разумеется, слышала и раньше. Говорили, что он выдающийся график и создатель гобеленов неимоверной красоты. Говорили, что он может, не отрывая карандаша от чистого листа, тут же сотворить вполне законченный образ, поразительный по чистоте линий и философскому осмыслению любого, самого бытового сюжета. А еще я слышала, что этот художник выделяется настолько самобытным творческим почерком, что его работы ни с кем не спутаешь. В своем деле он явный индивидуалист, выпадающий из многочисленной когорты своих коллег по ремеслу. К счастью, эти характеристики оказались недалеки от истины – впечатление было мощное!

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В день открытия выставки у Расула Естемесова случилось еще одно знаменательное событие – презентация книги «Узоры цивилизации номадов». Эта книга была издана в Турции с большим количеством его графических работ. Пересказывать сюжеты его рисунков, сделанных с помощью одной лишь гелевой ручки, дело бессмысленное и неблагодарное. В двух словах ничего не объяснишь. Сказать, что художник рисует сцены из жизни номадов, то есть кочевников, значит, ничего не сказать. Хотя в этих тонких этюдах можно узреть и коней, и верблюдов, и арбу, и черепах, и одинокий мазар в степи… Там все предельно просто, но и сложно одновременно. Одним словом, диалектично, как сама жизнь.

Присутствующий на открытии выставки кинорежиссер Сергей Дворцевой сказал примерно то же: «Считаю, что Расул – это талантливейший художник нашего времени. В его работах меня поражает какая-то глубокая простота и поэтичность художественного выражения. Ведь простота бывает разная, иногда примитивная, а вот у моего друга в этой простоте заключены и мудрость, и чистое, ничем не замутненное восприятие жизни».

А в предисловии к презентуемой книге есть такой изысканный пассаж, принадлежащий критику Жомарту Байузаку: «Мистика! Простые линии рождают такое напряжение и изящную красоту! Техника, не доступная другим видам искусства. Перевернутый мир гравюры рождает нереальное и неожиданное свечение загадочной материи. Ломаные и резкие линии, острые нервные углы, кажется, должны рождать беспорядок и хаос, но они создают музыку и утонченную поэзию. Силуэты изысканны! Невероятная работа! Вызывает восторг! Все очень и очень красиво! Автор – гений!»

К слову сказать, Расильбек Абделиевич Естемесов (таково его полное имя) заслуживает самых высоких похвал не только как великолепный художник, но и как человек доброй и отзывчивой души. Вот что поведала мне Наталья Анатольевна Берендеева, знающая художника в его жизненно-бытийной ипостаси: «Это очень редкий человек по своим душевным качествам. Вы не представляете, как преданно и самоотверженно он ухаживал за своей женой во время тяжелой болезни… Как радовался сказанному ею слову или жесту… От него действительно исходят какие-то положительные светлые импульсы, от которых заражаешься оптимизмом и желанием делать добро другим…»

Незадолго до выставки Наталья Анатольевна повела к художнику группу детей из детского сада, где она сейчас работает. «Расул Абделиевич принял нас с радостью и теплотой. Он не только сумел уделить внимание каждому ребенку, но и напоследок нарисовал для каждого персональный рисунок. И сделал это на одном дыхании с видимым удовольствием».

Откуда художник берет свои темы? Он об этом особо не распространяется. Иногда – из увиденных снов, иногда – из сильных впечатлений и воспоминаний на долгом жизненном пути, который, надеемся, будет таким же четким и непрерывным, как чистые линии его тонкого творчества.

Металлические фантазии мастера Наурызбаева

Вторым «виновником» выставочного торжества стал представитель народного прикладного искусства, мастер кузнечного ремесла Абдулла Наурызбаев. Это древнее, но незаслуженно забытое искусство ковки и литья постепенно пришло в упадок, а произведения искусства из металла были заменены безликими штампованными поделками из псевдометаллического сырья.

Наверное, Абдулла Халманович и сам не мог предположить, что после выхода на пенсию он так целенаправленно возьмется за возрождение кузнечного ремесла и станет таким рьяным и талантливым адептом. Отчего так получилось? Причины, конечно, надо искать в далеком прошлом. Его дед Наурызбай когда-то в округе славился своим кузнечным мастерством, по семейным преданиям, у него были поистине золотые руки. По рассказам родни, он когда-то выковал потрясающе красивые конские путы в виде небольших змеек, что свидетельствовало не о формальном, а о творческом подходе к своему тяжелому кузнечному труду. Так, может, именно от деда передалось Абдулле столь страстное влечение к этой сложной трансформации упрямого металла в предметы подлинного искусства?..

Повезло ему и с наставниками во время учебы в Шымкентском художественном училище им. А. Кастеева. Правда, там он учился бутафорскому делу, после учебы какое-то время проработал художником-оформителем, а потом до самой пенсии трудился на строительном поприще. Но именно в училище, благодаря преподавателю Альназару Сайдибекову, Абдулла освоил первоначальные навыки работы с металлом и любовь к этому делу сумел пронести до сегодняшнего дня.

На выставке в глаза всем бросалось какое-то громоздкое сооружение, похожее на токарный станок. Абдулла Халманович тут же дал объяснение. Оказывается, перед нами стояло специальное кузнечное оборудование, которое он назвал «Да Винчи», ибо примерно такой же станок был у великого итальянского творца. Конечно, наш мастер его модернизировал, оснастил разными колесиками и насадками. Сделал это лишь с одной целью – облегчить кузнечный труд, чтобы не тратить кучу сил при битье по железу тяжелой кувалдой. И тут же продемонстрировал работу агрегата. Работа была громкая и довольно впечатляющая…

Говорить о выставочных экспонатах Абдуллы Наурызбаева так же сложно, как объяснять немому человеку приемы речевой артикуляции… Ну, не знаем мы, в принципе, как можно из супертвердого железа выковать узорное кружево поразительной тонкости и красоты, пусть даже с помощью модернизированного «Да Винчи». Непонятно, как сделали и резвых сайгаков, бегущих по волнующейся степной траве… Трава, кстати, была сотворена из гнутых шурупов, а может, и другого строительно-ремонтного инструментария, но почему из всего этого получилась такая выразительная красота! Несведущему понять не дано, а может, и не надо. Ясно одно: талантливый человек с нетривиальным художественным мышлением может творить шедевры из любого подручного материала, во всем находить прекрасное и все доводить до совершенства.

Чтоб не пропасть по одиночке

После выставки как-то само собой состоялся спонтанный мини-банкет, который быстро организовала неутомимая художница Мадина Мухтарова. Конечно же, все вдохновенно поздравляли героев дня.

А потом, как водится, стали говорить о наболевших и насущных проблемах. За дастарханом находились как минимум четыре художника-аксакала, которые когда-то стали членами Союза художников СССР. И как было не вспомнить, что в те времена государство, несмотря на идеологическую диктатуру, оказывало художникам реальную финансовую поддержку.

А что сейчас? Институт меценатства у нас еще не развит, как во времена, допустим, таких крупнейших покровителей искусства, как Савва Морозов и Павел Третьяков. Вот и мыкаются наши художники в поисках средств на творчество, и каждый выживает сам по себе. Не надо думать, что Правительство этого совсем не замечает.

Вот и Президент страны Касым-Жомарт Токаев понимает всю важность государственной поддержки. Цитирую его слова: «Сейчас государство почему-то чаще всего финансирует только проекты определенных деятелей, которые с удовольствием поглощают бюджеты. Молодые и талантливые скульпторы, художники, театралы, музыканты, литераторы выживают за счет меценатов и остаются в андеграунде. А ведь благодаря им казахстанская культура приобретает глобальное звучание».

Правда, слова Президента относились больше к поколению новой творческой формации, а как быть с прежними корифеями искусства, которые, как ни крути, все это время ковали славу отечественной культуры и жизнь положили ради нее…

Далеко ходить не надо. К примеру, все тот же Расул ага, чьим творчеством восхищаются заезжие иностранцы, к кому толпами ходят дети, студенты и туристы. Так вот, встречает он их в неимоверной тесноте в своей небольшой квартире. Ему много не надо, какое-нибудь помещение, пусть даже на чердаке, чтобы хоть как-то разложить и упорядочить более двух тысяч своих шедевральных работ. Но пока ничего не получается: «лишних метров нет».

Председатель шымкентского филиала Союза художников РК Абдумуталип Ахметов все время отправляет депеши в различные инстанции с разными просьбами в пользу подопечных ему художников, но в общем-то безрезультатно. Спасибо, хоть выставки у нас устраиваются регулярно благодаря его деятельному энтузиазму. Да и с директором Пушкинки Натальей Романовой тоже нашим художникам о-очень повезло. Выставочный зал библиотеки всегда для них открыт, причем на безвозмездной основе, что чрезвычайно редко в наши времена.

Впрочем, ничто не могло омрачить этого прекрасного дня. Ведь художники – люди неприхотливые и благодарные, радующиеся сегодняшним успехам, весеннему солнцу за окном, возможности выразить всю прелесть окружающего мира красками и творческим трудом.

Елена Летягина