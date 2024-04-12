100 тонн мусора собрали и вывезли сегодня в Туранском районе Шымкента

Туранский район Шымкента присоединился к акции «Таза Қазақстан». На Ташкентской трассе А-2 провели масштабный субботник. По предварительным подсчётам, около 800 человек взяли в руки мешки для мусора, ручные газонокосилки и навели порядок. В общей сложности вывезли порядка 100 тонн мусора. Активисты бьют тревогу: за зиму скопилось огромное количество полиэтилена и строительного мусора.

Канат Жумаев, житель Туранского района: «Чистота зависит только от нас! Больше ни от кого. Чаще всего полиэтилен. Вот это проблема, пакеты в некоторых местах, стекло, бутылки и строительный мусор. Люди, вот этот строительный мусор отвозите в полигон и бросайте туда».

Свой вклад в чистоту родного города мог внести каждый. Всё, что требуется от участников – это отложить на пару часов домашние дела и навести порядок на своей улице и во дворе. Необходимый инвентарь раздают организаторы. В этот день за лопаты и веники взялись не только местные жители, но и сотрудники районного акимата.

Берик Аширбеков, аким Туранского района: «Главную цель президент озвучил. «Таза Казахстан» начинается с нас и семьи. Участвуют все депутаты городские, аксакалы нашего района, жители района и предприниматели. Все они убирают перед своими участками».

Не оставили без внимания экоактивисты и Бадам. Участники акции очистили реку мусора. На следующей неделе местные власти планируют привести в порядок культурные объекты.