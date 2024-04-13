Проблема «с душком» мучает жителей поселка Састобе уже несколько лет. Из под этого колодца вытекают канализационные отходы. Из-за того что насосы на местной КОС не работает, стоки — фекалии и мыльная вода из 25 многоквартирных домов, стекают в искусственный водоем, а оттуда попадают в реку. Местных жителей беспокоит не только неприятный запах но и экология.

«Эти стоки выливаются через крышку и идут в в реку, а оттуда пьет скотина воду, а река впадает в русло реки Арысь и загрязняет масштабно», — говорит Сабит Шалкаров, житель с.Састобе.

Местные канализационно-очистные сооружения (КОС) сдали в эксплуатацию в 2020 году. На их строительство потратили 360 миллионов тенге, а по факту установили несколько насосов и соорудили небольшую полуразрушенную изнутри постройку. Техника на станции заросла паутиной, а вместо операторов — пауки. Сейчас сооружения не работают, в отстойниках скопились фекалии и мыльные воды. Местные жители говорят, объект не тянет даже их небольшой поселок.

По словам акима села Састобе, в этом году водопровод с очистными сооружениями передали на их баланс. И если водопровод они приняли, то КОС принимать отказываются. Говорят, сооружения этих денег не стоят, есть множественные неполадки. В акимате неоднократно направляли письмо в районный акимат с просьбой провести экспертизу.

«Электрощиты, насосы — ничего не работает, они не готовили специалистов, операторов которые бы запускали все. Все эти моменты не были устранены. Мы не согласны принять очистные сооружения и они не соответствуют всем требованиям», — говорит Аскар Кайдарбеков, аким с.Састобе.

В районном акимате рассказали, что на подрядчика подали в суд за неполное выполнение работ. В настоящее время проводится судебное разбирательство. Местный аким просит инициировать аудит и назначить экспертизу строительства, чтобы выяснить все ли деньги выделенные на строительство очистных сооружений дошли до объекта.