Аким города личным примером вдохновляет шымкентцев

Сменив классический стиль на более удобную одежду, аким Шымкента принимает участие в экологической акции «Таза Қазақстан». Со своими подчиненными глава города направляется к набережной реки Кошкарата, чтобы сделать её чище и красивее. После Габит Сыздыкбеков красит скамейку и собирает сухие ветки.

В экологической акции «Таза Қазақстан» активное участие принимает и молодежь. В перерыве они не упустили шанс сделать памятное фото с главой города. Всего в мероприятии приняло участие больше 4,5 тысяч шымкентцев. Активисты превратили субботник в весёлую эстафету — собирая мусор на скорость.

Рахатбек Карсымбек, студент: «Акция «Таза Қазақстан» охватила всю страну. Сегодня проходит в Шымкенте, чему я очень рад. Участвуют в акции все: студенты, пенсионеры, ветераны труда. Все стараются, чтобы территория вокруг Кошкараты была чище».

Кошкарата подведомственна дендропарку Шымкента, сотрудники которого и занимаются благоустройством набережной. Благодаря акции, которая началась с инициативы главы государства, чиновники намерены обратить внимание на важную проблему. Многие оставляют после себя, на главной водной артерии мегаполиса, горы мусора.

Мухтар Толешов, заместитель акима Аль-Фарабийского района: «Акция «Таза Қазақстан» проводится не только на территории Кошкараты, но и в центре Шымкента — на проспекте Тауке Хана, улицах Байтурсынова и Туркестанской. Всего сегодня экологической акцией охвачены 63 улицы. Помимо сотрудников ЖКХ, представителей интеллигенции, совета ветеранов, в субботнике активно участвуют все жители мегаполиса»

Акция «Таза Қазақстан» стартовала по всей стране 8 апреля. Первая неделя экологической кампании назвали «Таза өлке». В её рамках жители Шымкента, общественные активисты, сотрудники организаций и предприятий принимают участие в уборке прилегающих и придомовых территорий, озеленении, уходе за деревьями.