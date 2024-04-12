Масштабный субботник провели на территории комплекса Shymqala

Масштабный субботник провели на территории историко-культурного комплекса Shymqala. Больше 250 человек вооружились лопатами, вениками и газонокосилками, чтобы навести здесь порядок. К уборке присоединились сотрудники культурных организаций города, волонтеры и представители молодежного ресурсного центра города.

«Волонтеры, представители культурных организацией, все принимают участие в субботнике. Мы наводим порядок как снаружи так и внутри комплекса. Это исторически важный объект, поэтому здесь важно сохранить чистоту», — говорит Жандос Курбан, и.о. директора историко-культурного комплекса Shymqala.

Долг каждого гражданина — поддерживать чистоту и порядок в городе в котором мы живем, считают молодые активисты. И призывают горожан в эти выходные заняться уборкой и озеленением мегаполиса. В соответствии с поручением главы государства, акция «Таза Қазақстан» продолжится в течение ближайшие пять недель.

«Президент инициировал республиканскую акцию «Таза кала». Сегодня активная молодежь города задействована в масштабном субботнике. Мы должны поддерживать чистоту в своем городе. Призываю всех поддержать акцию и присоединиться к субботникам в нашем городе», — говорит Жибек Сайдахан, специалист молодежного ресурсного центра.