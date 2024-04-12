Большая весенняя уборка прошла в Абайском районе

На часах 8:30 утра, а в микрорайоне Асар идет масштабная экологическая акция «Таза Казахстан». Участвуют в ней не только старшее поколение, но и молодежь. С лопатами и мешками для мусора они приводят в порядок загрязненные участки микрорайона.

20-летний Нурсултан Галымжанулы рассказывает, что это не первая его экоакция, в которой он участвует. По словам студента второго курса, проводить подобные субботники в его университете — дело привычное.

Нурсултан Галымжанулы, студент 2 курса, экоактивист: «Я учусь на учителя химии и биологии. Поэтому я считаю, что акция которая началась с инициативы нашего президента — имеет огромное значение. Потому что чистота — это не только внешний вид города, но и на наше здоровье. Сейчас наступила весна, дети могут играть и не заметить стекло, например, разбитое, могут пораниться. Мы сейчас убираем всё это, приводим в порядок».

Акция «Таза Казахстан» стартовала по поручению Президента. В рамках первой недели экологической кампании «Чистый край» горожане, общественники, сотрудники организаций и предприятий проводят работы по уборке прилегающих территорий и дворов, озеленению, уходу за деревьями. Беспокоятся и о внешнем виде остановок: старые павильоны общественного транспорта красят и обновляют.

Ихтияр Жандаров, активист, сотрудник коммунальной службы: «Пусть такую акцию проводят каждый год, это же хорошо. Мы с семьей очень часто проводим субботники у себя дома. Видел утром еще возле школы людей, которые приводят город в порядок».

Сегодня в акции, которая прошла в Абайском районе Шымкента, приняли участие более 500 жителей и около 20 единиц техники. Главная цель мероприятия — формирование принципов бережного отношения ко всеобщему достоянию, созданному с целью обеспечения благоприятных условий для окружающей среды, повышения гражданской ответственности и укрепление экологической культуры.

Нургуль Кобыланова, предприниматель: «Я участвую в республиканской акции «Таза Казахстан». Сегодняшнее мероприятие включает в себя не только популяризацию чистоты, но еще и трудолюбие, и единство. В акции участвует много жителей Шымкента, в том числе и наше старшее поколение. Это хорошо сказывается на воспитании молодежи».

Все городские учреждения активно подключились к важной акции. Во всех районах мегаполиса ведутся работы по благоустройству и озеленению, очистке и уборке территории. Ежедневно в каждом районе к санитарным работам привлекается до 300 рабочих и десятки единиц техники. Также в рамках акции коммунальными учреждениями проводятся работы по очистке памятников, побелки и озеленению.