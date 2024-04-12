Чиновника, похитившего миллионы, задержали в аэропорту Шымкента

В аэропорту Шымкента задержали экс-сотрудника акимата Туркестанской области.

Занимая должность главного специалиста управления общественного развития, он украл деньги во время пандемии и подался в бега. Со своим руководителем задержанный похитил больше 32 миллионов тенге. Об этом сообщил официальный представитель агентства по противодействию коррупции.

По словам Данияра Бигайдарова, экс-руководителю уже вынесли приговор и он отбывает наказание. По делу экс-чиновника и беглеца в одном лице следствие еще идет.

Данияр Бигайдаров, официальный представитель АПК:

«Руководитель управления области, совершивший указанное преступление в группе с разыскиваемым, осужден к лишению свободы на 8 лет. 29 марта т.г. подозреваемый водворен в следственный изолятор Кентау».

По данным антикора, больше всего коррупционных преступлений в Казахстане зафиксированы в сфере образования. Ущерб от любителей брать мзду превысил 14 млрд тенге. Борцы с коррупцией завели 206 дел. В антирейтинге по коррупционным преступлениям находятся Туркестанская, Жетысуская, Кызылординская, Алматинская, Актюбинская области и город Алматы. Чаще всего вскрываются устойчивые преступные схемы, связанные с хищением средств из фонда оплаты труда.

Данияр Бигайдаров, официальный представитель АПК:

«Бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой «Казначейство-клиент». Они вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги. Средства для хищений закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок. По такой схеме хищение осуществляется следующими способами: 1) перечисление зарплаты сверхустановленной нормы; 2) начисление посторонним – аффилированным лицам; 3) начисление на свои карт-счета по реквизитам посторонних лиц; 4) дублирование переводов денежных средств; 5) хищение путем начисления зарплаты «мертвым душам»».