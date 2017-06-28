Новое управление создается в ЮКО

В Южном Казахстане создается новое управление. Структура пилотного проекта будет называться «Управление по делам семьи и подростков». Помимо проблем подростков оно будет рассматривать все вопросы, касающихся женщин.

Об этом сообщила старший помощник Генпрокурора РК Салтанат Тұрсынбекова.

Генеральная прокуратура не случайно выбрала наш регион для создания нового управления. Во-первых, область густонаселенная. Во-вторых, большинство женщин не желают открыто рассказывать про семейные проблемы.

Например, только в прошлом году фактов насилия по отношению к женщинам зафиксировано около 13 тысяч случаев. А за пять месяцев этого года уже 4230.

Кроме того, в Сарыагашском районе и городе Шымкент планируется открытие «Центра социально-психологической поддержки». Если эти проекты оправдают себя, такие структуры создадут и в других регионах страны.