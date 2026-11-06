В Шымкенте могут изменить красные линии улиц после жалоб жителей

В Шымкенте готовят изменения в генеральный план города. На общественных слушаниях представили предложения по развитию мегаполиса до 2045 года. Однако некоторые решения вызвали обеспокоенность жителей. Больше всего вопросов возникло из-за красных линий, в границах которых оказались частные дома и земельные участки.

На встрече горожане рассказали о проблемах, с которыми столкнулись после утверждения действующего генплана в 2023 году.

Один из жителей сообщил, что в 2022 году приобрёл земельный участок в жилом массиве Кайнарбулак Каратауского района и планировал построить дом. Однако позднее выяснилось, что территория попала в границы красных линий.

Другие участники слушаний подняли вопрос о недвижимости на улице Тажибаевой. По их словам, дома по обеим сторонам улицы оказались в зоне планируемого развития дорожной инфраструктуры. Жители утверждают, что из-за этого возникают сложности с продажей недвижимости и оформлением документов.

Представители разработчиков пояснили, что в генеральном плане, утверждённом в 2023 году, были выявлены ошибки и недочёты, которые теперь намерены исправить.

При этом до утверждения обновлённого документа существующее использование земельных участков и дороги, по словам специалистов, останется без изменений. Официальные разъяснения по конкретным объектам обещают предоставить после принятия генплана.

Исполняющий обязанности руководителя КГУ «Шымкентбасжоспар» Нурлан Архабаев сообщил, что необходимость корректировок связана с активным развитием города и изменением потребностей в инфраструктуре.

В частности, изменения затронут территорию аэропорта, строительство дополнительных подъездных дорог, размещение промышленных объектов и развитие транспортной сети.

Кроме того, специалисты намерены уточнить границы сейсмоопасных территорий, которые не были полностью отражены в предыдущем документе. Планируется также пересмотреть красные линии отдельных улиц и их проектную ширину.

Отдельное внимание уделят развитию инженерных коммуникаций. С учётом прогнозируемого роста населения до 2045 года в Шымкенте предусмотрят дополнительные источники водоснабжения, расширение канализационной системы и строительство новых коммунальных сетей.

По словам представителя ТОО «Проектная фирма «Градо» Махабат Нурахметовой, город будет развиваться преимущественно в северном, юго-западном, западном и восточном направлениях.

В северной части Шымкента планируется строительство многоэтажных жилых домов и дальнейшее развитие индустриальной зоны.

Существенные изменения предусмотрены и в социальной инфраструктуре.

«Сегодня в Шымкенте насчитывается 301 школа. С учётом роста населения и темпов развития города до 2045 года планируется построить ещё 225 школ и 430 детских садов», — сообщила Махабат Нурахметова.

Разработчики подчёркивают, что предложенные изменения пока находятся на стадии обсуждения. Жители могут ознакомиться с проектными материалами и направить свои замечания.

Где ознакомиться с проектом генплана Шымкента

Городское управление архитектуры и градостроительства находится по адресу: улица Аргынбекова, 313, пятый этаж.

Предложения и замечания можно направить:

Электронная почта: shymkent.saulet@gmail.com

WhatsApp: +7 778 475 18 37

Окончательные решения по корректировке генерального плана будут приниматься после завершения предусмотренных процедур рассмотрения и утверждения проекта.