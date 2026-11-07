В Шымкенте выявили 25 объектов с нарушениями требований к рекламе

В городе Шымкенте прошла акция «Грамотная реклама — украшение города», направленная на соблюдение языкового законодательства и повышение правовой грамотности предпринимателей. 5 ноября специалисты посетили торговые объекты «Рахима плаза», «Hyper House» и «Айна».

Мероприятие организовало городское Управление культуры, развития языков и архивов. В нём участвовали представители Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, акиматов Аль-Фарабийского, Туранского, Енбекшинского и Каратауского районов, а также рабочей группы по контролю за соблюдением языкового законодательства.

В ходе акции обследовали 65 коммерческих объектов. У владельцев 25 из них выявили вывески, рекламу или другую визуальную информацию, оформление которой не соответствовало установленным требованиям. С предпринимателями провели разъяснительную работу и рассказали, как устранить недочёты.

Основой профилактической работы стала статья 21 Закона РК «О языках в Республике Казахстан». Она устанавливает требования к языку и оформлению визуальной информации, включая вывески и рекламные материалы. Предпринимателям важно учитывать эти нормы ещё до изготовления и размещения наружных надписей.

Организаторы подчеркнули практическую направленность акции: её задача — не только выявить нарушения, но и помочь владельцам объектов правильно оформить информацию на государственном языке.

Такие мероприятия напоминают бизнесу о необходимости соблюдать требования закона в повседневной работе. Проверка текста вывески до её размещения помогает избежать повторных расходов на исправление ошибок, а понятная и грамотная информация делает городскую среду удобнее для жителей и гостей Шымкента.

Организаторы не сообщали о штрафах по итогам акции: в опубликованной информации речь идёт о выявленных несоответствиях и разъяснительной работе.