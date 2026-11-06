Лучники из Шымкента завоевали пять медалей на чемпионате мира в Южной Корее

Спортсмены из Шымкента успешно выступили на первом чемпионате мира по традиционной стрельбе из лука, который прошёл в южнокорейском городе Ульсан. По итогам соревнований шымкентские лучники завоевали две серебряные и две бронзовые медали в командных дисциплинах, а также бронзу в индивидуальном зачёте.

Международный турнир объединил 690 спортсменов из 38 стран мира. Участники продемонстрировали мастерство владения традиционным луком, соревнуясь за звание сильнейших в различных дисциплинах.

Сборная Казахстана показала высокие результаты, завоевав несколько золотых медалей в командном зачёте.

Среди призёров оказался представитель Шымкента Жанибек Кулмырзаев. Он занял третье место в индивидуальных соревнованиях в дисциплине «Пута».

По словам спортсмена, выступление на мировом первенстве стало важным событием, а завоёванная медаль — результатом упорной подготовки и командной поддержки.

Честь Шымкента на чемпионате также защищали Максат Абдикаримов, Сабира Жаппар, Манзура Есенова и Забит Сатоев. Спортсмены достойно выступили в состязаниях с представителями других стран и внесли вклад в медальные достижения казахстанской сборной.

После возвращения лучников на родину их поздравили с успешным выступлением.

Заместитель директора Комплексного спортивного клуба по национальным и конным видам спорта Талапбек Кыпшакбаев отметил значимость этих достижений для развития национального спорта.

«Это наша национальная гордость. Пусть впереди будет ещё много победных дней!» — пожелал он спортсменам.

Традиционная стрельба из лука является частью исторического и культурного наследия Казахстана. В последние годы интерес к этому виду спорта растёт, а казахстанские лучники всё активнее участвуют в международных соревнованиях.

Успех спортсменов из Шымкента на чемпионате мира в Ульсане стал ещё одним достижением отечественной школы традиционной стрельбы из лука.