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В Шымкенте мужчину арестовали на семь суток за выброшенные в реку мусорные урны

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте 48-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за порчу общественного имущества. По данным полиции, он выбросил мусорные урны в реку Кошкар-Ата на недавно благоустроенной аллее.

После происшествия сотрудники полиции провели розыскные мероприятия и установили личность причастного к инциденту. Им оказался 48-летний житель Шымкента Ильзар Билолов.

В отношении мужчины составили административный протокол по факту порчи имущества в общественном месте.

Материалы дела рассмотрел суд. По его решению нарушителю назначили административный арест сроком на семь суток.

В полиции напомнили, что порча объектов благоустройства и другого общественного имущества влечёт ответственность, предусмотренную законодательством Казахстана.

Правоохранительные органы призвали жителей и гостей Шымкента соблюдать общественный порядок, бережно относиться к городскому имуществу и сохранять чистоту в общественных местах.

Отметим, что набережная реки Кошкар-Ата является одним из общественных пространств города, где проводятся работы по благоустройству и созданию комфортных условий для отдыха горожан.

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