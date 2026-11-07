В Шымкенте школьникам рассказали об ответственности за правонарушения и буллинг

В Шымкенте в лицее «Білім-Инновация» прошла встреча по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Мероприятие организовали в рамках идеологии «Закон и порядок». Школьникам объяснили, как защитить свои права, избежать опасных ситуаций и какую ответственность предусматривает закон за противоправные действия.

С учащимися встретился руководитель администрации Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Шымкента Ерик Сихимбаев. Он рассказал о причинах подростковых правонарушений, их возможных последствиях, а также о правах и обязанностях несовершеннолетних.

Отдельное внимание уделили буллингу и насилию. Подросткам напомнили, что угрозы, унижение и другие противоправные действия нельзя считать безобидной шуткой. Если ребёнок столкнулся с травлей или стал свидетелем насилия, важно не замалчивать ситуацию, а обратиться за помощью к родителям, педагогам либо в компетентные органы.

Участникам также разъяснили правила личной безопасности и необходимость соблюдать закон не только в школе, но и за её пределами. Встреча прошла в формате открытого диалога: учащиеся задавали вопросы и разбирали ситуации, которые могут возникнуть в повседневной жизни.

Профилактика подростковых правонарушений требует совместной работы семьи, школы и государственных органов. Важно не ограничиваться разовыми беседами, а регулярно объяснять детям правовые последствия их поступков и доступные способы защиты.

Важно, чтобы подростки знали, к кому обратиться при угрозах, давлении или попытках вовлечь их в незаконные действия. Своевременное обращение за помощью позволяет принять меры.

Такие встречи помогают сделать правовую информацию понятнее для подростков. Знание собственных прав, уважение к окружающим и своевременное обращение за помощью способны снизить риск конфликтов и противоправных действий.