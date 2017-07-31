Леди Совершенство. Эдите Пьехе 80 лет

Девочке из французской глубинки, прожившей всю свою юность в Польше, была уготовлена удивительная судьба – стать звездой эстрады огромной страны Советский Союз. Эта певица с низким теплым голосом была ни на кого не похожа, в ней всегда было что-то особенное, что одновременно и притягивало к ней, и заставляло держать дистанцию.

САМЫЕ БЛИЗКИЕ

Эдиту Пьеху с полным правом называют Леди Совершенство: леди – безусловно, совершенство – бесспорно. Сколько мужчин смотрели на нее затаив дыхание, думая о ее недосягаемости. А сама Эдита Пьеха призналась как-то, что всю жизнь была просто очень скромной и сдержанной, потому что получила строгое католическое воспитание, «без баловства». И в личной жизни была куда менее счастлива, чем на сцене. Женское счастье осталось на обочине, в центре оказалась большая артистическая карьера.

Со своим первым мужем Александром Броневицким Эдита Пьеха прожила двадцать лет. Этот союз держался не просто на любви, Эдита всегда считала Броневицкого своим главным учителем, человеком, который создал ее как певицу. Этот брак Эдита Станиславовна считает единственным настоящим в своей жизни. После развода у нее было еще два брака, но оба теперь она называет ошибкой. Ее настоящая и большая семья – дочь Илона, внук Стас, внучка Эрика, а также правнуки – Василиса и Петр.

ПОДАЛЬШЕ ОТ СТОЛИЦ

Сегодня Эдита Пьеха живет в небольшом домике недалеко от Петербурга. Из огромного города, где прошла большая часть ее жизни, она давно уехала. Признается, что многих лет в центре внимания ей хватило с лихвой. Устала от шума, активного артистического общения с коллегами, хочет отдохнуть вдали от всего этого. И вернуться в то время, когда жизнь только начиналась. Когда были папа и мама, и небольшой шахтерский поселок во Франции, где все друг друга знали. Свой дом под Питером певица строила именно по воспоминаниям о том самом доме своего детства.

ЦВЕТЫ НА ПЛАТЬЕ

Сейчас в Петербурге в Шереметьевском дворце проходит выставка концертных платьев Эдиты Пьехи. Почти все они – творения самого именитого модельера России Вячеслава Зайцева. Первое платье для Пьехи он сшил много лет назад, когда испанский журнал заказал с ней интервью. С тех пор Зайцев остается главным модельером певицы. «Я всегда выбирала платья, которые как вторая кожа, их не замечаешь, – говорит Эдита Станиславовна. – Никаких шлейфов или декольте, чтобы выходить на сцену и не думать, что надето. Любимые – все, они частичка меня».

Простота и элегантность – многолетние составляющие стиля певицы. «Самые красивые – это простые вещи, – уверена Пьеха. – Знаменитому маленькому черному платью Шанель скоро будет сто лет, но ничего более красивого и стильного не придумано. Кстати, именно из этих соображений я не использую для моих концертных костюмов никаких украшений и драгоценностей. Красивей и совершенней цветка нет ничего, поэтому я обожаю цветы и использую их для украшения платьев».

Самые любимые цветы Эдиты Станиславовны – розы. Их очень любил ее отец Станислав Пьеха, он выращивал их в саду и в оранжерее, выводил новые сорта. Эти роскошные цветы, по воспоминаниям певицы, были самым ярким украшением серых будней шахтерского поселка, где она жила девочкой.

О РОМАНАХ С МАГОМАЕВЫМ И ГАГАРИНЫМ

Ну какой же знаменитости народ не приписывал яркие романы? А как же без сказок и сплетен! Вот и Эдите Пьехе довелось стать «возлюбленной» первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Все началось с фотографии, на которой Гагарин несет ее на руках. Как романтично! На самом же деле все оказалось гораздо проще. «Дело было на даче ЦК комсомола, куда нас пригласили отдохнуть после удачного концерта, – рассказывает Эдита Станиславовна. – Там же собрались и космонавты: Титов, Гагарин, Быковский. Мы отправились играть в волейбол. Я так активно бегала по площадке, что подвернула ногу. Едва доползла до скамейки, от боли на глаза навернулись слезы. И тут подбежал Гагарин, говорит: «Вставай, в медпункт побежим!» Встать я не могла, и он понес меня на руках. В это время нас сфотографировал какой-то корреспондент. Фотография обошла все издания, и родился этот миф».

А что касается Муслима Магомаева, то в их роман поверил даже муж певицы Александр Броневицкий. «Я отправилась во Францию на фестиваль в Канны вместе с Муслимом Магомаевым, – вспоминала Эдита Станиславовна. – Так мой муж, не сказав мне ни слова, оформил визу (это в советские-то времена!) и приехал, чтобы меня «застукать» на месте преступления. Под покровом ночи, по практически гладкой стене он, словно альпинист, пробрался в мой номер и прорычал: «Говори, где спрятался Магомаев?» И это после двадцати лет совместной жизни!»

ДЕВОЧКА ОТЛИЧНИЦА

В детстве, живя во Франции, Эдита говорила на двух языках – французском и немецком. А когда вместе с семьей переехала в Польшу и пошла там в школу, то пришлось срочно осваивать польский. Плохое владение языком могло стать препятствием для хорошей учебы, а обязательная и старательная девочка не могла этого допустить. Уже к седьмому классу она в совершенстве говорила на новом для себя языке и училась на отлично. Еще один язык – русский, девушке пришлось осваивать, когда она приехала учиться в ленинградский университет. И здесь планка была поставлена такая же высокая – учиться с полной самоотдачей. Такая обязательность была в характере Пьехе с малых лет. Она всегда стремилась быть на высоте. И потому одним из самых страшных воспоминаний детских лет для нее была отсидка за «ослиной партой». «Стол с надписью «Осел» стоял отдельно от всего класса и служил наказанием за невыученные уроки, – рассказывала артистка. – Меня посадили туда всего один раз, когда я не смогла ответить на вопрос учителя. Все показывали на меня пальцем и смеялись. Это самое ужасное воспоминание детства».

ЧИСЛА СУДЬБЫ

Наверное, в жизни каждого человека есть судьбоносные для него даты, числа. Эдита Станиславовна в одном из интервью призналась, что для нее это три цифры – «тройка», «семерка» и «единица» – 1, 3, 7. «Это мистика, но все значимые события в моей жизни происходят именно с их участием, – рассказала Пьеха. – Я родилась 31-го числа седьмого месяца 37-го года в 17 часов на улице Фрондор, дом 37. Мой папа умер в 37 лет 31 августа в 7 часов вечера, брат – в 17 лет 13 июня, а мама ушла на тот свет 3 августа, когда ей был 71 год. Илонка родилась 17 февраля, а Стас 13 августа. С Броневицким мы познакомились, когда ему был 31 год. Жили мы в комнате на Греческом проспекте, 13, квартира 31, а первая квартира появилась на Будапештской улице, дом 31. Умер муж 13 апреля. Мне трижды отказывали в получении звания народного артиста Советского Союза и подписали приказ 13 октября, на 31-м году выступления на сцене».

Этот день особенный для певицы еще и потому, что по-настоящему выстраданный. «Мне дважды отказывали (в получении звания народной артистки СССР – ред.) партийные органы Ленинграда. Когда к 50-летию отказали, я уже смирилась, это было 87-й год, – продолжила артистка. – Потом были гастроли, я все забыла. Венгрия, 13 октября, 88-й год. Жуткий грохот в двери номера, а мы в этот день уже уезжали домой, я просыпаюсь в ужасе, мои музыканты стоят с невероятно важными лицами: большой день сегодня, очень серьезный. Заходят в номер, на стол ставят фужеры, вино, говорят: по радио объявили, что вам присвоили звание народной артистки СССР. Это назло всем тем функционерам, чьим росчерком пера решались судьбы. И мне отказывали. И люди откликнулись письмами, и они заставили пересмотреть тот первоначальный отказ. Это был выдающийся день в моей жизни. По сей день получаю от почитателей цветы в этот день».

Цветы, горы цветов уже готовят поклонники Эдиты Пьехи для своей любимицы. Замечательный повод их преподнести – грядущий юбилей. Хотя, разве нужно ждать каких-то особых дат, чтобы признаться в любви Женщине, Артистке, Звезде.

Яна КОТТ