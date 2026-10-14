Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Новое почётное звание для художников появится в Казахстане

Новое почётное звание для художников появится в Казахстане

-
Редактор Юлия Машковская
-
7
Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Казахстане планируют учредить новые государственные награды для деятелей культуры и искусства. Курултай одобрил во втором и принял в третьем чтениях изменения и дополнения в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан».

Поправки предусматривают учреждение медали «Шәмші Қалдаяқов». Ею будут награждать граждан за особые заслуги и плодотворную деятельность в развитии отечественного музыкального искусства и песенного творчества.

Также вводится почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі». Его смогут присваивать деятелям изобразительного искусства за создание выдающихся произведений и вклад в развитие отечественной художественной культуры.

Изменения разработаны в рамках совершенствования системы государственных наград в сфере культуры и искусства.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.