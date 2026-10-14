Врачи бесплатно консультировали жителей Шымкента в торговом центре

В Шымкенте более 100 человек получили консультации врачей в рамках акции «Островок здоровья», которая прошла в торговом центре ЦУМ.

Медицинскую помощь посетителям оказывали специалисты «Студенческой поликлиники». В акции участвовали хирурги, кардиологи, отоларингологи, офтальмологи и врачи общей практики.

Жителям измеряли артериальное давление, проверяли зрение и проводили электрокардиографию. При необходимости врачи давали рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению.

За консультациями обращались сотрудники торгового центра, жители города и студенты близлежащих учебных заведений.

Акцию организовал городской филиал Фонда социального медицинского страхования. Его сотрудники также консультировали посетителей по вопросам обязательного социального медицинского страхования и рассказывали о доступных медицинских услугах.

Как отметили специалисты, застрахованные граждане в рамках ОСМС могут получать консультации профильных врачей, проходить диагностические исследования, плановое стационарное лечение, медицинскую реабилитацию и другие виды помощи при наличии показаний.