Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Врачи бесплатно консультировали жителей Шымкента в торговом центре

Врачи бесплатно консультировали жителей Шымкента в торговом центре

-
Редактор Юлия Машковская
-
54

В Шымкенте более 100 человек получили консультации врачей в рамках акции «Островок здоровья», которая прошла в торговом центре ЦУМ.

Медицинскую помощь посетителям оказывали специалисты «Студенческой поликлиники». В акции участвовали хирурги, кардиологи, отоларингологи, офтальмологи и врачи общей практики.

Жителям измеряли артериальное давление, проверяли зрение и проводили электрокардиографию. При необходимости врачи давали рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению.

За консультациями обращались сотрудники торгового центра, жители города и студенты близлежащих учебных заведений.

Акцию организовал городской филиал Фонда социального медицинского страхования. Его сотрудники также консультировали посетителей по вопросам обязательного социального медицинского страхования и рассказывали о доступных медицинских услугах.

Как отметили специалисты, застрахованные граждане в рамках ОСМС могут получать консультации профильных врачей, проходить диагностические исследования, плановое стационарное лечение, медицинскую реабилитацию и другие виды помощи при наличии показаний.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.