На нефтеперерабатывающем заводе проверили готовность к ЧС

В Шымкенте на территории ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» прошли противопожарные учения с участием пожарных и спасательных подразделений предприятия, а также сил государственной противопожарной службы.

По сценарию тренировки на установке по переработке нефтепродуктов произошла разгерметизация с последующим возгоранием. Условного пострадавшего спасатели передали медикам, после чего пожарные приступили к ликвидации очага.

Для тушения использовали воду и пену. Как пояснили специалисты, применение пенообразователя необходимо из-за наличия на предприятии легковоспламеняющихся веществ, в том числе бензина и газа.

В учениях приняли участие более 64 человек и 16 единиц пожарной техники.

«Пожарно-тактические занятия у нас проходят ежемесячно, а такие масштабные учения проводятся два раза в год. Основная задача — отработать взаимодействие подразделений и готовность к действиям в случае чрезвычайной ситуации», — рассказал инженер по пожарной безопасности ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» Дмитрий Каирин.

По словам заместителя начальника управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента Ернара Арапбаева, на нефтеперерабатывающем заводе регулярно отрабатывают различные сценарии возможных происшествий.

Все поставленные задачи пожарные и спасатели выполнили в установленное время. По итогам учений действия участников и их готовность к оперативному реагированию получили положительную оценку.

На предприятии также действуют автоматические системы обнаружения возгорания и пожаротушения. При этом сотрудники завода и экстренные службы продолжают регулярно отрабатывать действия при нештатных ситуациях.