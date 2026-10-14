Нурила Турисбекова вошла в двадцатку сильнейших всадников Азиады-2026

Спортсменка из Шымкента Нурила Турисбекова вошла в двадцатку сильнейших всадников по итогам индивидуальных соревнований по конкуру на Азиатских играх — 2026 в Японии.

Мастер спорта международного класса и член национальной сборной Казахстана выступила в финальном маршруте на лошади Quibelle van D’Abelendreef. Спортсменка завершила выступление с 15 штрафными очками. Высота препятствий составляла от 145 до 150 сантиметров.

Для Нурилы Турисбековой это первые Азиатские игры. В соревнованиях участвовали спортсмены из Китая, Японии, Кувейта, Катара, Индии, Малайзии, Индонезии и других стран Азии.

Казахстан впервые более чем за 20 лет был представлен в конкуре на Азиатских играх. Казахстанской спортсменке удалось выйти в индивидуальный финал.