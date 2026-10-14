АФМ пресекло работу нескольких дроп-ферм с миллиардными оборотами

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность нескольких трансграничных групп, которые, по данным ведомства, обслуживали онлайн-казино через сеть так называемых дроп-ферм.

Как сообщили в АФМ, для организации платежей в Казахстан привозили граждан Узбекистана и Кыргызстана. Им оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего телефоны с доступом к банковским приложениям передавали организаторам схемы.

Через специальную платформу принимались ставки от игроков, проводились платежи и выплачивались выигрыши. Для взаиморасчётов также использовали криптовалюту.

В Туркестанской области и Алматы задержали трёх граждан Узбекистана, которые, по данным АФМ, использовали 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 дроп-телефонов. Объём операций по подконтрольным картам составил 500 млн теңге.

Ещё одну группу выявили в Жамбылской области. По версии следствия, её участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

В ходе обысков изъяли 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов США, 27 тысяч стейблкоинов, четыре автомобиля, оружие и патроны.

По данным АФМ, общий входящий оборот по банковским картам составил около 10 млрд теңге. Пятеро подозреваемых заключены под стражу. Расследование продолжается.