Делегация Шымкента приняла участие в Форуме мэров ООН в Женеве

Делегация Шымкента приняла участие в шестом Форуме мэров ООН, который прошёл 12–13 октября в Женеве под девизом «Города на пути к устойчивому будущему».

Шымкент на международной площадке представлял заместитель акима города Арман Сабитов. В мероприятии также участвовал Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Е. Казыхан.

Форум объединил около 80 мэров городов из разных стран. Участники обсудили вопросы доступного жилья, экологичного транспорта, безопасности дорожного движения, развития зелёной инфраструктуры, сохранения природного и культурного наследия, а также внедрения современных решений в городское управление.

Отдельное внимание уделили реализации Целей устойчивого развития ООН на местном уровне и обмену опытом между городами.

В рамках визита делегации Шымкента Отделению ООН в Женеве передали 5 тысяч луковиц тюльпанов от имени города. Церемония состоялась в зале «Казахстан» во Дворце наций.

Также прошла презентация бюста Абая Кунанбаева, установленного на новом месте рядом с залом. В мероприятии приняли участие представители ООН, международных организаций и казахской диаспоры в Швейцарии.

Участие делегации Шымкента в форуме было направлено на обмен опытом и развитие международного сотрудничества в сфере устойчивого развития городов.