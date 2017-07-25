Малышка Лаура со страшным диагнозом нуждается в срочной помощи неравнодушных

На грани полного истощения находится маленькая жительница Шымкента. Из 10 лет своей жизни пять она борется с пятью ужасающими диагнозами. Каждый день они сокращают ее жизнь, а средств на лекарства, которые помогли бы девочке, у ее семьи нет.

Игры и общения со сверстниками, учеба в школе — всех этих привычных для 10-летних детей занятий Лаура Сагатова лишена. Свои дни она проводит, лежа в кровати, изредка, с большим трудом, ходит по дому. Любое занятие быстро утомляет девочку.

У Лауры дефекты интеллекта и слуха, нарушение речи и вторая стадия анорексии. Ее мать Айнагуль Ельтаева носит девочку на руках днем и ночью, самостоятельно она практически не передвигается.

Айнагуль Ельтаева мать больной девочки: «Она и сидеть одна тоже не может. Нужно чтобы кто-то находился с ней рядом. Если бы был жив мой муж, я бы не просила о помощи. Но он умер два года назад. От государства никакой помощи нет. Я получаю пособие на дочь — 54 тысячи тенге. Из них 20 уходит на оплату коммунальных услуг. Конечно, мне не хватает на лекарства. Два раза ходила в Нур Отан, там сказали, что помочь не смогут, пока до меня очередь не дойдет. Работать пойти не могу из-за дочки. Мне хотя бы жилье».

По словам матери девочки, в очереди на жилье она далеко за отметкой 5000. А значит, ждать бесполезно, ведь время, отпущенное ее дочери, тает как горячий воск. За этим ужасом наблюдают и соседи Айнагуль. Они помогают ей чем могут.

Карима Хайдарбекова, соседка: «Она не легкомысленная. Она хорошая, за ней не наблюдается ничего такого плохого. Она только: вот дочка-дочка. Она из дома не выходит, выходит только, чтобы оплатить квартплату, ком.услуги. Иногда у нас помощи просит, чтобы наши дочки сидели. Она хорошая мать. Сейчас ей нужны деньги на лекарства и жилье».

Гульзира Садыкова, соседка: «Мы хотим, если возможно, акиму города (нет, областному), ну, хотя бы городскому, пусть не оставят. Пусть хотя бы временно, пока дойдет очередь. К кому не подойдешь, говорят: очередь не дошла. Мы знаем это, но хотя бы можно же временное жилье, из-за ребенка. Мама вот одна, куда идти не знает».

В отличие от неравнодушных соседей, врачи давно поставили крест на возможности излечения девочки. Но ее мама не намерена сдаваться и просит помочь жителей Шымкента помочь деньгами и лекарствами. Семья девочки проживает в мкр «Достык» на улице Гульдерей, дом 16 ½.

87716623806 Айнагуль

Зарина Шарипова