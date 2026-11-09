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В Шымкенте задержали подозреваемого в распространении мефедрона

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте сотрудники полиции задержали жителя Туркестанской области, подозреваемого в незаконном распространении наркотических веществ на территории города.

Задержание провели в ходе оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков.

По информации правоохранительных органов, при проверке у подозреваемого обнаружили и изъяли 50 свёртков с мефедроном. Общий вес изъятого вещества составил более 150 граммов.

В ходе расследования установлено, что мужчина, по версии следствия, занимался незаконным сбытом наркотиков с февраля 2026 года.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства противоправной деятельности.

Подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.

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