В Шымкенте задержали подозреваемого в распространении мефедрона

В Шымкенте сотрудники полиции задержали жителя Туркестанской области, подозреваемого в незаконном распространении наркотических веществ на территории города.

Задержание провели в ходе оперативных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков.

По информации правоохранительных органов, при проверке у подозреваемого обнаружили и изъяли 50 свёртков с мефедроном. Общий вес изъятого вещества составил более 150 граммов.

В ходе расследования установлено, что мужчина, по версии следствия, занимался незаконным сбытом наркотиков с февраля 2026 года.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства противоправной деятельности.

Подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.