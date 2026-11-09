В Шымкенте открыли городской курорт банной культуры MON&SHA

В Шымкенте состоялось официальное открытие нового банного комплекса MON&SHA. Объект площадью восемь тысяч квадратных метров создатели позиционируют как городской курорт банной культуры, рассчитанный не только на местных жителей, но и на гостей из других регионов Казахстана.

Церемония открытия прошла в праздничной атмосфере. Для посетителей подготовили развлекательную программу с национальным колоритом, музыкой и угощениями. Гости смогли познакомиться с инфраструктурой комплекса и оценить предлагаемые услуги.

Строительство MON&SHA продолжалось около двух лет, ещё более шести месяцев заняла подготовка к запуску. Для работы комплекса сформировали команду из 300 сотрудников.

Как рассказала операционный директор MON&SHA Айгерим Оспанова, посетителям предлагают различные виды банных процедур и отдыха.

«У нас есть коллективные и индивидуальные парения, сенная комната, хамамы, в том числе римский и травяные, галечные комнаты. Каждый гость сможет найти для себя подходящий формат отдыха», — отметила Айгерим Оспанова.

Одной из главных особенностей комплекса стала просторная парная, рассчитанная одновременно на 100 человек. По информации организаторов, в её печи используется десять тонн чугуна.

После парных процедур посетители могут воспользоваться снежной комнатой или холодной купелью. В комплексе также предусмотрены различные пространства для отдыха и восстановления.

Ещё до официального открытия MON&SHA стал площадкой для проведения чемпионата Казахстана по банному мастерству. В разработке проекта участвовали профильные специалисты, в том числе эксперты из Астаны.

Банный эксперт Алия Смагулова считает, что новый объект может способствовать развитию внутреннего туризма в Шымкенте.

«Туристический потенциал есть, поскольку комплекс отличается масштабом. Он может вместить до 500 человек. Для меня, как жительницы Астаны, это необычный формат», — поделилась она впечатлениями.

Первые посетители смогли оценить комплекс ещё во время технического открытия в конце октября. Некоторые из них вернулись и на официальную церемонию.

«Мы уже не раз здесь побывали. Сегодня пришли на официальное открытие. Всем рекомендую, это действительно новый формат для нашего города», — рассказала гостья комплекса Айнур Серикжан.

Название MON&SHA образовано из двух частей: MON обозначает мужское отделение, SHA — женское. Вместе они созвучны казахскому слову «монша», которое переводится как «баня».

По замыслу создателей, комплекс должен стать новым местом отдыха в Шымкенте и привлечь посетителей, интересующихся банной культурой и оздоровительным досугом.