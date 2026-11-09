В Шымкенте IT-специалисты и сотрудники телекоммуникационных компаний встретились на турнире Digital CUP

В Шымкенте стартовал традиционный спортивный турнир Shymkent Digital CUP 2026, приуроченный ко Дню цифровизации, который отмечается в Казахстане 10 ноября. В соревнованиях принимают участие сотрудники IT-компаний и операторов связи. В этом году за победу борются представители десяти организаций.

Турнир проводится уже в четвёртый раз и объединяет специалистов цифровой отрасли не только на футбольном поле, но и в киберспортивных дисциплинах.

Основная цель мероприятия — укрепление партнёрских отношений между компаниями, развитие командного взаимодействия и популяризация активного образа жизни среди сотрудников IT-сферы.

Как рассказал руководитель Управления цифровизации Шымкента Мухит Кемелов, соревнования стали ежегодной традицией для представителей отрасли.

«В этом году турнир проходит уже в четвёртый раз среди телекоммуникационных и IT-компаний Шымкента. Главная цель — укрепление партнёрских отношений и проведение масштабного тимбилдинга. Помимо мини-футбола, предусмотрены соревнования по киберспорту», — отметил Мухит Кемелов.

Футбольная часть турнира объединила десять команд, которые разделили на две группы по пять участников.

Организаторы предусмотрели не только командные награды, но и индивидуальные номинации. По итогам соревнований планируется определить лучшего бомбардира, вратаря, защитника и нападающего.

Одной из особенностей нынешнего турнира стало первое участие команды Beeline. Представители компании признались, что, несмотря на умеренный уровень подготовки, рассчитывают достойно выступить на соревнованиях.

«Подготовка у нас на среднем уровне, но настрой на победу отличный. В таком мероприятии участвуем впервые», — рассказал руководитель отдела интернет-сети компании Beeline Ержан Кошмаханбет.

В свою очередь, сотрудники Kcell принимают участие в Digital CUP уже четвёртый год подряд. При этом команда выделяется молодым составом: возраст её игроков составляет от 20 до 25 лет.

«Турнир проходит на очень профессиональном уровне. В этом году участвуют десять компаний. Команды разделены на две группы, после чего начинается борьба за победу», — отметил представитель Kcell Бахытжан Сандыбаев.

Футбольные матчи прошли на стадионе «Металлург». После завершения спортивной программы участники собрались за общим дастарханом, где для них приготовили традиционный плов.

Помимо мини-футбола, программа Shymkent Digital CUP 2026 предусматривает киберспортивные соревнования, которые организаторы запланировали на следующий день.

По словам организаторов, турнир позволяет сотрудникам конкурирующих компаний встретиться в неформальной обстановке, обменяться опытом и укрепить профессиональные связи.

Digital CUP продолжает объединять представителей цифровой отрасли Шымкента, предоставляя им возможность проявить себя не только в профессиональной деятельности, но и в спорте.