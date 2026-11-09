В Шымкенте мужчину приговорили к трём годам лишения свободы за хранение мефедрона

В Шымкенте суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества в особо крупном размере. За покупку мефедрона для личного употребления он получил три года лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, 31 июля 2026 года мужчина заказал через мессенджер Telegram психотропное вещество мефедрон. За наркотик он заплатил 58 550 теңге.

После оплаты покупателю отправили ссылку с указанием местонахождения тайника. Прибыв по указанному адресу, мужчина обнаружил под деревом свёрток, обмотанный чёрной изолентой, и забрал его.

Впоследствии выяснилось, что внутри находился мефедрон общей массой 2,93 грамма. Согласно материалам уголовного дела, такое количество психотропного вещества относится к особо крупному размеру.

Вину подсудимого подтвердили его собственные показания, показания свидетелей и другие доказательства, исследованные судом.

В ходе судебного заседания прокурор просил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы. Сам подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном и просил суд не отправлять его в колонию.

При вынесении приговора суд учёл чистосердечное раскаяние в качестве смягчающего обстоятельства. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате мужчину признали виновным по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан — незаконное приобретение и хранение психотропных веществ без цели сбыта в особо крупном размере.

Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.