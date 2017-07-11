С чего начинается любовь к Родине? С любви к родному дому, родному двору, родной улице. И у горожан появилась возможность доказать эту самую любовь. В Шымкенте набирает обороты традиционная акция «Чистый город», организованная городским акиматом и ассоциацией «Гражданский альянс ЮКО».

К ОФОРМЛЕНИЮ – С ФАНТАЗИЕЙ

В этом году акция проходит в пятый раз, началась она 3 мая и продлится по 1 сентября. Мы заметили, что желающих принять участие в акции с каждым годом становится все больше и больше. Эту тенденцию отметил и один из организаторов акции, председатель объединения юридических лиц (ОЮЛ) «Гражданский альянс ЮКО» Шарипбек Жамалбек. «Даже если сравнить с прошлым годом, сейчас в каждом районе минимум 10-12 дворов или улиц принимает участие. Это отрадно, – сказал Жамалбек Шарипбек. – Очень хочется, чтобы дети, учащиеся принимали участие в этой акции «Чистый город». Хотим учредить специальные призы для них».

Концепции в оформлении самые разные. Если кто-то разбил во дворе малый ботанический сад (как во дворе одного из домов по проспекту Республики), другие отдали предпочтение изделиям «hand made», которые собирались взрослыми и детьми – это и специальный стол из пластиковых крышек и целый «Байтерек», собранный из старых дисков (двор дома по улице Уалиханова), а кто-то отдал предпочтение созданию уютных и милых сердцу тематических площадок для детей разных возрастов. Здесь тебе и настоящий «Сказочный уголок» с теремком и героями детских сказок и красиво оформленные пеньки (невольно вспомнишь героев из Простоквашино) и беседка, в которой подростки могут играть в настольные игры (двор дома в 16 мкр.).

А в одном из дворов в Енбекшинском районе дворовая территория поделена на секторы, за которую отвечают жильцы каждого из подъездов. Между ними развернулось свое состязание – чей сектор лучше.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

Отрадно, что зачастую, те, кто работает над улучшением своего двора и улицы, заражают этим стремлением своих соседей, родных, близких и появляются в Шымкенте все новые и новые красивейшие уголки.

Так, за звание лучших, чистых и ухоженных будут бороться жители 66 многоэтажек и 14 улиц Енбекшинского района. Рабочая группа Енбекшинского акимата встречается с жителями района, желающими участвовать в конкурсе «Чистый город».

Зухра Касымова уже становилась победительницей в прошлом году. Она решила не упускать возможность победить и в этом году. Цветочные ковровые узоры палисадников Зухры Касымовой радуют глаз не только конкурсной комиссии, но и всех проходящих мимо.

Соседи говорят – создается праздничное настроение. Зухра стала не только победительницей городского конкурса, но и примером для своих соседей.

«Красота спасет мир. Если я своим трудом внесла вклад в процветание любимого города, значит моя мечта сбылась», – говорит Зухра Касымова.

У нее уже появились помощники и последователи. Ухаживать за цветами женщине помогает ее невестка Дильназ. В одиночку вырастить и сохранить такой оазис нелегко, считает молодая женщина.

«Вначале я присматривалась. Затем мне стало интересно, и я напросилась в «ученицы». На самом-то деле не так просто ухаживать за цветами. Это – целая наука. Спасибо ей большое, что она нас всех учит делать добро», – говорит невестка Дильназ Ходжамуратова.

Территория Енбекшинского района занимает 20 тысяч гектаров, численность населения свыше 250 тысяч человек. Если бы каждый из них относился к родному городу, как Зухра апай, то Шымкент превратился бы в самый красивый и зеленый город, говорят работники акимата.

«В прошлом году, в номинации «Лучший двор» участвовали жители 62-х многоэтажных домов, а уже в этом году еще 4 двора изъявили желание участвовать в конкурсе «Чистый город». Примечательно, что жители частного сектора присоединенных к городу населенных пунктов также не остались в стороне. Они хотят попробовать свои силы в номинации «Лучшая улица». В целом по Енбекшинскому району в конкурсе участвуют жители 14 улиц», – рассказывает главный специалист Енбекшинского районного акимата Пернебек Айтжанов.

Как рассказали организаторы акции, каждые 15 дней члены комиссии будут выезжать во дворы, жители которых подали заявку на участие в конкурсе. А лучшие из лучших поборются за денежные призы. К слову, общий призовой фонд в этом году – 4 миллиона тенге.

«Помимо денежных призов в номинациях «Лучший двор», «Лучшая улица» предусмотрены и поощрительные призы. При этом по каждой из номинаций будет 16 призовых мест. А награждение победителей пройдет во время празднования Дня города», – рассказал заместитель акима города Шымкента Кайрат Нуртай.

КОГО И КАК ОЦЕНЯТ?

Напомним, каждая позиция оценивается по 10-балльной системе. Номинация «Лучший двор» будет проводиться среди дворов многоэтажных домов. Двор, набравший наибольшее количество баллов по таким конкурсным критериям, как благоустройство, озеленение и санитарное состояние, становится образцовым.

Оцениваемый комиссией фактор (элементы благоустройства):

1. Содержание в порядке фасада здания, придомовой территории. Состояние подъездов многоэтажных домов.

2. Состояние пешеходных дорог, бордюров, дворовых площадок.

3. Наличие и состояние дворовых ограждений, малых архитектурных форм, детских игровых площадок, мусорных площадок.

4. Уровень озеленения и ухоженности придомовой территории (наличие и состояние цветников, деревьев, искусственных ограждений из легуструма).

5. Санитарное состояние подопечной территории.

6. Наличие и содержание мест отдыха, скамеек, детских игровых площадок.

7. Наличие и содержание в чистоте урн по видам мусора.

8. Наличие номерных знаков и табличек на домах.

9. Участие жителей в совместной работе по благоустройству и озеленению придомовой территории, поддержанию чистоты и порядка, проведение субботников, проявление инициативы в эстетическом оформлении двора.

10. Сотрудничество жителей с участковыми полицейскими в деле соблюдения общественного порядка.

Номинация «Лучшая улица» будет проводиться среди улиц жилищных секторов. Улица, набравшая наибольшее количество баллов по таким конкурсным критериям, как озеленение и санитарное состояние, становится образцовой.

Оцениваемый комиссией фактор (элементы благоустройства):

1. Состояние пешеходных дорог, бордюров, дворовых площадок.

2. Уровень озеленения и ухоженности придомовой территории (наличие и состояние цветников, деревьев, искусственных ограждений из легуструма).

3. Содержание в порядке фасада здания, придомовой территории.

4. Наличие и состояние дворовых ограждений.

5. Санитарное состояние подопечной территории. Отсутствие предписаний по состоянию санитарного порядка.

6. Наличие и содержание в чистоте урн по видам мусора.

7. Наличие номерных знаков и табличек с названием улиц на домах.

8. Участие жителей в совместной работе по благоустройству и озеленению территории вдоль улицы, поддержанию чистоты и порядка, проведение субботников, проявление инициативы в эстетическом оформлении улицы и придомовой территории.

9. Сотрудничество жителей с участковыми полицейскими в деле соблюдения общественного порядка.

Итоги конкурса будут подведены через 4 месяца по результатам фотоматериалов и обхода конкурсных территорий членами рабочих групп.

А СУДЬИ КТО?

Для оценки участников конкурса создана специальная комиссия. В ее состав вошли представители государственных органов, неправительственных организаций (НПО), средств массовой информации (СМИ). В случае, если в заседании комиссии принимают участие не меньше 2/3 ее членов, их решение считается законным. Решения комиссии оформляются протоколом. При каждом районе создаются рабочие группы при комиссии. Каждые 15 дней рабочая группа проводит мониторинг ситуации среди участников конкурса.

По словам организаторов, победителям конкурса по каждому району присуждаются поощрительный приз и три призовых места (1, 2 и 3). Для победителей предусмотрены дипломы акима города и денежные сертификаты – за первое место в размере 200 тысяч тенге. Вторые и третьи места по 150 и 100 тысяч тенге соответственно.

А награждение победителей состоится во время празднования Дня города.

Саида ТУРСУМЕТОВА