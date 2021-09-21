Победители будут награждены сертификатами и ценными призами.

26-27 сентября в честь Всемирного дня туризма управлением туризма и внешних связей города Шымкент состоится форум-выставка «Shymkent 2200: образ туристического креативного города». Заявки принимаются до 24 сентября (последний день приема заявок).

Мероприятие, направленное на формирование креативного образа города, поддерживая талантливых граждан, повышает конкурентоспособность, способствует социально-экономическому развитию города и развитию сферы туризма.

Форум-выставка состоит из 6 номинаций. Они:

— Медиа

— IT-проект

— Креативная архитектура

— Креативные услуги в сфере туризма

— Бренд города

— Гастрономия (Шымкентский вкус)

Главное требование:

— Качество проекта

— Креативность и актуальность

— Авторский проект (не плагиат)

Проекты принимаются в виде видеоролика, макета или слайдов с презентацией на казахском/русском языке и в электронном виде (jpg, pdf, 1080p (FullHD)), от одного автора до 3 проектов.

Для участия в конкурсе необходимо с 8 по 25 сентября заполнить специальную анкету, размещенную на сайте shymkent2020@gmail.com необходимо отправить на почту.

Для получения более подробной информации +7 (701) 102 17 17, +7 (702) 109 17 17 по номерам можно обращаться. Победители будут награждены сертификатами и ценными призами.