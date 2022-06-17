В Шымкенте выбирали лучшую невестку

В южном мегаполисе состоялся конкурс «Шымкент Ханымы 2022», передает OTYRAR.

В кастинге приняли участие около 100 молодых женщин, из них отобрали 15. Сам конкурс отличился невероятной эстетикой — конкурсантки выступали строго в национальных костюмах. Это одно из главных требований, говорят организаторы.

«Это необычный конкурс. Главное правило, девушек украшает скромность, поэтому на сцену они должны выходить в национальных костюмах, а не в открытой одежде. Мы хотим показать, что юг словно хранитель традиций. Мы пропагандируем здесь этно-стиль, наши красивейшие костюмы и казахские ювелирные украшения. Мы показываем здесь наши традиции, обычаи, часть которых уже забывается молодым поколением. Мы хотим передать эти знания молодежи», — говорит Гульрайхан Амирова, организатор.

Кроме знания казахских обычаев и традиций, молодые мамы продемонстрировали свои навыки готовки. Кто-то представил на суд жюри бауырсаки и сладости, а кто-то удивлял вкуснейшими национальными блюдами.

В конкурсе немало многодетных матерей. Одна из них, 33-летняя Ажар Ермекбай выступала на сцене вместе со своими детьми.

«Мои дети выступали со мной. Их пятеро. Быть многодетной матерью нелегко- это и домашние обязанности и уход за большой семьей. Этот проект для меня словно отдушина. Я очень рада что приняла участие. Моя цель — показать и рассказать молодому поколению о наших забытых, но таких важных традициях», — говорит Ажар Ермекбай, многодетная мать.

Победителей наградили ценными призами и грамотами. К слову, участницы конкурса надеются, что проект найдет продолжение и будет проводиться ежегодно. Ведь южный мегаполис давно славится демографическим ростом и достаточным количеством многодетных матерей, которым есть чем поделиться.