OTYRAR дарит романтический ужин на двоих

Редакция сайта OTYRAR дарит сертификат на романтический ужин в одном из лучших ресторанов города «Atlas» в честь праздника влюбленных «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу» 15 апреля.
Чтобы получить сертификат нужно выполнить простые условия:
- Отправить нам на почту konkurs@otyrar.kz свою историю любви на любом языке. Самые лучшие из них мы опубликуем на сайте. Автор самой трогательной и романтической истории поведет свою вторую половинку в ресторан за наш счет.
- Необходимо быть подписаным на инстаграм страницу @otyrarkz.
Конкурс завершится 15 апреля, истории принимаются до 14:00 того же дня.