Юные мастера кисти сразились за денежные призы

На пешеходной зоне Арбата прошел конкурс «В объятиях города-миллионника», приуроченный к празднованию Дня города.

20 юных участников в своих картинах рассказали о любви к родному городу. Оценивать работы участников предоставили независимому жюри. В его состав вошли председатели союза художников. Самых талантливых мастеров кисти наградили денежными подарками.

13-летняя Виолетта Антропова живописью занимается несколько лет, узнав о художественном конкурсе «В объятьях города-миллионника» решила принять участие, не задумываясь. Надеется, что снежный барс из шымкентского зоопарка, которого она рисует принесет ей победу.

«Я сегодня рисую снежного барса из зоопарка и я надеюсь, что я выиграю в этом конкурсе и мой снежный барс займет первое место», — говорит участница конкурса.

Сегодня преподаватель по рисованию Айжамал Калмурзаева выступает в роли подержки. Женщина признается, что к конкурсу они готовились на протяжении двух недель. Но, самое главное для ребят—участие и способ поделиться своим творчеством с другими.

«Мы готовились к конкурсу 2 недели. От нашей школы участвует 15 учеников. У всех детей разная техника -это и гуашь, а где то графическая работа. Мы даже не знали, что будет денежное вознаграждение, но конечно же хотелось бы выиграть, но самое главное — не победа, участие для нас», — говорит Айжамал Калмурзаева.

Каждая работа участников уникальна, но объединяет их одна тематика — красоты третьего мегаполиса. По словам одного из членов жюри, такие конкурсы дают возможность развить у детей творческий потенциал и интерес к искусству.

«Сегодня счастливый день. В честь дня города для наших детей организовали такой конкурс в праздничной обстановке. Мы поддерживаем молодых художников, и мы как представители союза художников и как жюри хотим посмотреть на уровень работ присутствующих ребят. Участники должны изобразить наш красивый город Шымкент. Самые лучшие работы получат денежные подарки», — делится Абдуматалип Ахметов, председатель союза художников г. Шымкент.

За 3 часа конкурсанты должны были выполнить работу на заданную тему. За первое место жюри присудило 50.000 тенге, за второе 30.000 и за третье 20.000 тенге.