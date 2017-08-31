Изобретатель из ЮКО угостил столичных жителей фруктами и напитками

В Астане гости выставки «ЭКСПО-2017» стали свидетелями гостеприимства южан. Изобретатель из ЮКО Еркинбек Бокебаев на двух передвижных юртах «QazaqArbasy», установленных в центре города раздал бесплатно посетителям мероприятия фрукты и национальные напитки.

На мероприятие, которое прошло в Астане на площади Байтерек, прибыло большое количество иностранных туристов и гостей города, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

Передвижная юрта местного умельца вызвала неподдельный интерес у президента Нурсултана Назарбаева во время его рабочей поездки в наш регион. Тогда инновационному проекту даже дали название «QazaqArbasy». На создание народному мастеру хватило всего шесть месяцев. Некоторые детали пришлось заказывать из-за границы.

Изобретатель «QazaqArbasy» Еркинбек Таженович отметил, что толчком к разработке передвижной юрты послужила программная статья Главы государства «Курс на будущее: духовное возрождение». Передвижная юрта предназначена для продажи национальных напитков, таких как кумыс и шубат.