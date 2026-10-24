Что отмечают 24 октября: праздники и памятные даты

24 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник библиотекарей. На эту же дату приходятся День Организации Объединённых Наций, Всемирный день информации о развитии и Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
День библиотекаря в Казахстане
24 октября профессиональный праздник отмечают работники библиотечной сферы Казахстана. День библиотекаря официально включён в перечень профессиональных праздников страны.
Праздник призван подчеркнуть значение библиотек и специалистов, которые сохраняют книжное и культурное наследие, помогают читателям получать необходимую информацию и занимаются просветительской работой.
День Организации Объединённых Наций
24 октября отмечается День ООН. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав Организации Объединённых Наций, после чего ООН официально начала свою деятельность.
День ООН отмечается ежегодно и напоминает о целях организации в сфере мира, международного сотрудничества, развития и защиты прав человека.
Всемирный день информации о развитии
Ещё одна международная дата 24 октября — Всемирный день информации о развитии.
Генеральная Ассамблея ООН учредила этот день в 1972 году, чтобы привлечь внимание к проблемам мирового развития и необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения.
Дата специально совпадает с Днём ООН.
Всемирный день борьбы с полиомиелитом
24 октября также отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Его цель — привлечь внимание к глобальной борьбе с заболеванием и напомнить о значении вакцинации.
Полиомиелит вызывается полиовирусом и может поражать нервную систему. Всемирная организация здравоохранения подчёркивает, что вакцинация остаётся основным способом защиты от заболевания.
Кроме того, 24 октября начинается Неделя разоружения ООН, которая проводится до 30 октября, а также Глобальная неделя медийной и информационной грамотности — до 31 октября.