Что отмечают 24 октября: праздники и памятные даты

24 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник библиотекарей. На эту же дату приходятся День Организации Объединённых Наций, Всемирный день информации о развитии и Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

День библиотекаря в Казахстане

24 октября профессиональный праздник отмечают работники библиотечной сферы Казахстана. День библиотекаря официально включён в перечень профессиональных праздников страны.

Праздник призван подчеркнуть значение библиотек и специалистов, которые сохраняют книжное и культурное наследие, помогают читателям получать необходимую информацию и занимаются просветительской работой.

День Организации Объединённых Наций

24 октября отмечается День ООН. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав Организации Объединённых Наций, после чего ООН официально начала свою деятельность.

День ООН отмечается ежегодно и напоминает о целях организации в сфере мира, международного сотрудничества, развития и защиты прав человека.

Всемирный день информации о развитии

Ещё одна международная дата 24 октября — Всемирный день информации о развитии.

Генеральная Ассамблея ООН учредила этот день в 1972 году, чтобы привлечь внимание к проблемам мирового развития и необходимости укрепления международного сотрудничества для их решения.

Дата специально совпадает с Днём ООН.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

24 октября также отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Его цель — привлечь внимание к глобальной борьбе с заболеванием и напомнить о значении вакцинации.

Полиомиелит вызывается полиовирусом и может поражать нервную систему. Всемирная организация здравоохранения подчёркивает, что вакцинация остаётся основным способом защиты от заболевания.

Кроме того, 24 октября начинается Неделя разоружения ООН, которая проводится до 30 октября, а также Глобальная неделя медийной и информационной грамотности — до 31 октября.