Казахстанский актер Ануар Нурпеисов сорвался в Шымкент (видео)

Казахстанский актер Ануар Нурпеисов сорвался в Шымкент. И даже назвал семь причин, по которым стоит это сделать всем остальным казахстанцам. Наш регион стал первым в большом проекте «7 причин сорваться в…».

«Наш трип начинается с Шымкента, где мы проверим на себе миф о самой вкусной кухне в Южно-Казахстанской области, а также посетим самый большой дендропарк страны. Далее по маршруту: мистический камень Адам и Ева, заповедник Аксу-Джабаглы, урочище Бургулюк, пещера Ак-Мешит, место паломничества тысяч людей – Туркестан. Вы не просто узнаете о новых и уникальных местах Шымкента и ЮКО, но и увидите их с высоты птичьего полета благодаря уникальным кадрам с дрона», — краткое описание проекта дается в сопроводительном тексте 16-минутного видео-блога на канале Alkettik в YouTube.

Ануар продегустировал плов, шашлык и знаменитое мороженое в 18 микрорайоне Шымкента. О квасе от Барно, которые порекомендовали шоумену пользователи интернета Нурпеисов отозвался так: «Это было лучшее, что сегодня произошло!».

На своих страницах в социальных сетях актер уже анонсировал свой туристический блок и пообещал зрителям, что «таким Шымкент они еще не видели». Уникальная в фильме Нурпеисова и седьмая причина, по которой стоит сорваться в Шымкент.

Он сам об этом расскажет — посмотреть стоит!