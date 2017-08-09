Казахстанский актер Ануар Нурпеисов сорвался в Шымкент. И даже назвал семь причин, по которым стоит это сделать всем остальным казахстанцам. Наш регион стал первым в большом проекте «7 причин сорваться в…».
«Наш трип начинается с Шымкента, где мы проверим на себе миф о самой вкусной кухне в Южно-Казахстанской области, а также посетим самый большой дендропарк страны. Далее по маршруту: мистический камень Адам и Ева, заповедник Аксу-Джабаглы, урочище Бургулюк, пещера Ак-Мешит, место паломничества тысяч людей – Туркестан. Вы не просто узнаете о новых и уникальных местах Шымкента и ЮКО, но и увидите их с высоты птичьего полета благодаря уникальным кадрам с дрона», — краткое описание проекта дается в сопроводительном тексте 16-минутного видео-блога на канале Alkettik в YouTube.
Ануар продегустировал плов, шашлык и знаменитое мороженое в 18 микрорайоне Шымкента. О квасе от Барно, которые порекомендовали шоумену пользователи интернета Нурпеисов отозвался так: «Это было лучшее, что сегодня произошло!».
На своих страницах в социальных сетях актер уже анонсировал свой туристический блок и пообещал зрителям, что «таким Шымкент они еще не видели». Уникальная в фильме Нурпеисова и седьмая причина, по которой стоит сорваться в Шымкент.
Он сам об этом расскажет — посмотреть стоит!
Отправить ответ
2 Комментариев Включено "Казахстанский актер Ануар Нурпеисов сорвался в Шымкент (видео)"
Казахстанский актер Ануар Нурпеисов сорвался в Шымкент (видео) • Otyrar.KZ — новости для Шымкента https://t.co/MnHOlnCBFy
RT @otyrar: Казахстанский актер Ануар Нурпеисов сорвался в Шымкент (видео) — https://t.co/oQBVp37nZW https://t.co/7TWRGF11Qn