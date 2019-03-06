Во время подготовки к интервью с актером Ануаром Нурпеисовым, сотрудники медиахолдинга решили разыграть Нурпеисова.

Для этого, нам понадобилось пригласить актера к нам в студию,чтоб закрыть его там, и посмотреть на его реакцию.

Но, как всегда все пошло не так, как планировалось, Ануар пришел не один. В студии закрывать пришлось всех его друзей.

Что из этого вышло, смотрите в материале по ссылке.

ССЫЛКА

К слову, команда Ануара Нурпеисова приехала в Шымкент на презентацию документального фильма, под названием «Вернуться с Хан-Тенгри». Кинокартину можно посмотреть в кинотеатре «CINEMAX«.