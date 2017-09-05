Шрек, Терминатор и Рафаэль вышли на улицы Шымкента провожать летний сезон. И если Шрек с Терминатором вовсю селфились с прохожими, то черепашка ниндзя тут же оседлал велосипед. Так неожиданно для горожан проводы летнего киносезона устроил премьерный кинотеатр CINEMAX в Шымкенте.

Горожанам на празднике прощания с летом было к чему присоединиться — все желающих приглашали попробовать себя в зажигательной зумбе.

«Зумба — это весело!» — приглашали тренеры. Зумба — это всемирный бренд, который соединяет как стремление вести здоровый образ жизни, так и регулярные спортивные нагрузки. И начать можно было с CINEMAX, что многие и сделали.

Для детей устроили массовый мастер-класс по таэквондо. Удивительно, но к мальчишкам и девчонкам в белоснежной форме присоединялись обычные горожане и даже профессиональные спортсмены.

И к финалу праздника провожать киносезон собралось больше тысячи человек.

Организатором флешмоба выступил премьерный кинотеатр CINEMAX Shymkent Multiplex. Будучи кинотеатром ярких премьер, они стремятся дарить людям массу впечатлений и эмоций, и флешмоб был организован именно для этой цели.

И следите за рекламой! CINEMAX Shymkent Multiplex открывает

новый сезон. Он будет еще ярче!!!