Казахстанцы отмечают День Козы-Корпеш и Баян-Сулу

Казахстанцы сегодня отмечают свой День влюбленных.

В канун самого романтичного праздника редакция OTYRAR объявила конкурс, в рамках которого жители Шымкента делились самым сокровенным- историей любви. Автор самой красивой истории, выполнивший все условия конкурса, отправится на романтический ужин в ресторан Atlas сегодня.

Альтернативу международному Дню Св. Валентина впервые предложили в 2011 году. Символом праздника стала любовная история героев поэмы казахского эпоса «Козы-Корпеш и Баян-Сулу».

В этот день в 2011 году более трех тысяч алматинцев запустили в небо бумажные фонари. Это событие стало одним из крупных флешмобов в Казахстане.

История легендарной любви

День влюбленных, который отмечают в Казахстане 15 апреля, посвящен героям поэмы казахского эпоса XIII–XIV веков – Козы-Корпешу и Баян-Сулу. Эту историю любви из уст в уста передавали наши предки.

Согласно поэме лучшие друзья – Сарыбай и Карабай – поклялись поженить своих детей, которых обручили еще до появления на свет. Но Сарыбай погибает во время охоты, так и не дождавшись рождения сына – Козы.

Спустя годы уже подросшие дети двух друзей Козы-Корпеш и Баян-Сулу влюбляются. Однако отец девушки меняет планы и решает выдать ее замуж за батыра Кодара. Кодар становится преградой между влюбленными и убивает Козы.

Опечаленная гибелью любимого, Баян, чтобы отомстить убийце, прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кодара, только если тот выроет для нее колодец с ключевой водой. Кодар соглашается, начинает копать яму, при этом держась за длинные косы Баян. Когда яма показалась ей достаточно глубокой, девушка отрезает косы, чтобы Кодар погиб. После мести злодею Баян-Сулу на могиле возлюбленного Козы-Корпеша закалывает себя кинжалом.

В Восточно-Казахстанской области, недалеко от деревни Тансык, находится мавзолей влюбленных героев народного эпоса. Это надгробное сооружение является одним из древнейших памятников в Казахстане, который сохранился почти в первозданном виде. Мнения исследователей о времени его появления сильно разнятся. Одни ученые считают, что мазар был воздвигнут в период V-X веков, другие – что он появился не ранее X-XI веков.