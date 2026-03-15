Флешмоб в честь референдума организовала молодежь Шымкента

На площади перед избирательным участком молодые люди исполнили танцевальный номер, чтобы поддержать атмосферу гражданской активности и напомнить о важности участия каждого жителя страны в судьбоносном голосовании.

Акция собрала два десятка молодых людей. Многие из них пришли не только поддержать инициативу, но и сразу после выступления отправились на участок, чтобы отдать свой голос.

Меруерт Толегенкызы, жительница Шымкента: «Я пришла отдать свой голос на референдуме. Я считаю, что это очень важный шаг для каждого гражданина. Сегодня мы делаем выбор, который повлияет на наше будущее. Особенно важно, чтобы у молодежи Казахстана были хорошие возможности для развития. Я очень люблю свою страну и верю, что Казахстан будет становиться только сильнее и успешнее».

В течение дня на участок активно приходила молодежь. Некоторые горожане решили подойти к голосованию креативно несколько молодых людей пришли на голосование в костюмах плюшевых медведей.

Жансерик Жуман, руководитель молодежного ресурсного центра Шымкента: «Сегодня молодежь города активно участвует в референдуме. Мы организовали несколько инициатив, чтобы привлечь внимание молодых избирателей . Наша задача — показать, что гражданская позиция и участие в общественной жизни страны важны для каждого».

Избирательный участок, расположенный в молодежном ресурсном центре, принимает жителей с самого утра. Здесь отмечают хорошую активность избирателей и ожидают, что в течение дня количество проголосовавших будет только расти.

Гульмира Мырзабекова, заместитель председателя участка: «На данный момент на нашем участке уже проголосовали около 160 человек. Всего за участком закреплены 596 избирателей. Первый голосующий пришел практически сразу после открытия участка, и по традиции мы вручили ему небольшой подарок. Среди наших избирателей есть люди старшего поколения — самым возрастным женщинам 1939 и 1941 годов рождения. Но мы также ожидаем активность молодежи в течение дня».

Проект новой Конституции Казахстана опубликовали 12 февраля после доработки с учетом предложений граждан. После президент Казахстана подписал указ о проведении республиканского референдума 15 марта. По всей стране работают больше 10 тысяч участков для голосования. В списки участников включены почти 12,4 миллионов граждан Казахстана.

Голосование на республиканском референдуме проходит по всей стране. Избирательные участки открылись утром и будут принимать граждан до вечера.