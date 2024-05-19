Если хочешь быть здоров…

Тема этой статьи пришла случайно. Недавно мне довелось побеседовать с врачом-терапевтом городской поликлиники №13 Салихой Камбаровой.

Мы говорили с ней, естественно, о здоровье. Она сообщила, что, мол, сейчас здравоохранение многое делает для профилактики болезней: это и регулярные профилактические осмотры населения, и скрининги, и различные познавательные мероприятия для пропаганды здорового образа жизни… Но люди зачастую сами относятся к своему здоровью недостаточно серьезно и ответственно.

И тут же мне подвернулось опровержение. Из разговора с приятельницей я узнала, что в нашем городе живет потрясающе интересный человек, имя которого так и просится на страницы газеты: «Это не просто замечательный человек, образованный, интеллигентный, это Личность с большой буквы. Недавно в нашем детском саду прошла встреча с ним, где он охотно рассказал о своей жизни в спорте. Дети слушали его с любопытством и восторгом. Вот именно так, через конкретный живой пример, и надо воспитывать подрастающее поколение…»

В здоровом теле – здоровый дух

Каково же было мое удивление, когда я узнала, что вышеупомянутому спортсмену сейчас 81 год. Сказать, что Талипбек Альжанов – ярый приверженец здорового образа жизни, значит, ничего не сказать. По утрам он обязательно делает пробежки, регулярно занимается в спортзале, а ходить по горам – самое любимое времяпрепровождение.

В позапрошлом году на чемпионате мира по пауэрлифтингу он завоевал золотую медаль в старшей возрастной группе. А вообще медалей за спортивные победы у него в совокупности наберется килограммов шесть, если не больше…

Как ни странно, в спорт его привела в детстве серьезная болезнь – бруцеллез, отягченный ревматизмом. Впереди маячила инвалидность. Однако у хилого с виду мальчика оказался крепкий несгибаемый характер. Он стал буквально убегать от болезни: бегал летом, зимой, в любую погоду. А потом уже жить не мог без спорта. Талипбек занимался и легкой атлетикой, и боксом, и карате, а к 50 годам увлекся силовыми видами спорта – армрестлингом и пауэрлифтингом (силовое троеборье).

Встреча с детьми в ТОО «Ясли-сад «Сым-Бакыт», о которой я упомянула, для Талипбека Альжанова – это и отдохновение души, и возможность передать будущему поколению свою любовь к спорту, заразить личным примером, сделать спорт неотъемлемой частью их жизни. Впрочем, семена его желания упали на благодатную почву. Этот детский сад изначально взял курс на спортивное воспитание ребят. На встрече, которая называлась «Спорт – страна здоровья», гостя до самого сердца растрогало выступление маленькой спортсменки Надир Медины из подготовительной группы. После ее художественно-гимнастического номера аксакал подарил ей одну из своих медалей за первенство в чемпионате Казахстана. У него их много, а у нее еще все впереди…

Действительно, такие люди достойны всяческого восхищения, тем более что они смотрятся довольно впечатляюще на фоне рыхлых и изнеженных представителей «цифрового» поколения последних десятилетий. Такие, если где и побеждали, то в компьютерных играх, не выходя из дома… Ну, нет у нас такого всеобщего повального увлечения спортом, даже на уровне пресловутых утренних пробежек. Но так было не всегда.

Здоровье – под эгидой государства

Были времена, когда здоровый образ жизни отдельного человека находился под пристальным государственным надзором, опекой и контролем. Для каждого учащегося или рабочего человека устанавливались спортивные нормы ГТО («Готов к труду и обороне»), которые все должны были строго выполнять. Ни один советский праздничный концерт не обходился без гимнастических или акробатических номеров в групповом варианте. На сцене под бравурную музыку выстраивались сложные многоярусные конструкции, так называемые пирамиды, которые должны были символизировать нерушимую сплоченность масс в едином патриотическом порыве.

Почти каждый зрелый советский гражданин занимался хоть каким-то видом спорта: в детско-юношеской спортшколе или на каком-либо стадионе, а спортивное общество ДОСААФ вообще было пределом мечтаний каждого советского мальчишки. Там, кстати, учили прыгать с парашютом, и не только мальчиков. Спорт был в большом фаворе и у прекрасного пола.

Физическая культура как институт совершенствования человека новой советской формации вообще превозносилась до небес. Каждое утро страны начиналось со всеобщей утренней гимнастики под музыку из радиодинамиков. Бодрый голос с воодушевлением говорил: «Встаньте в исходную позицию. Ноги на ширине плеч. И р-р-раз! И два! И три! И четыре!» А в конце обязательно звучало: «А теперь переходим к водным процедурам!»

В те времена физкультуре посвящались стихи и песни. Композитором Юрием Чичковым, к примеру, был сочинен жизнеутверждающий «Спортивный марш», где в припеве прямо-таки скандируется призыв: «ФизкультУРА-УРА-УРА!» Закаляйся, как сталь!»

Быть подтянутым и спортивным тогда было модно. Эта мода отразилась и на парковом

скульптурном дизайне. Идеалом женской красоты уже была не томная нимфа или богиня типа Венеры Милосской, а крепкая и ядреная «Девушка с веслом»…

Не стоит, конечно, слишком идеализировать те далекие времена, но что не отнять у страны Советов, так это легкий бесплатный доступ к занятиям спортом, а значит, и к ведению здорового образа жизни.

Не будем сейчас вспоминать о жутком периоде безвременья и разрухи после развала СССР. Тогда под тяжелую пяту рыночной экономики попали и спорт, и образование, и культура, и здравоохранение.

Лишь сравнительно недавно, словно опомнившись, государство взяло курс на целенаправленную заботу о здоровье нации. К примеру, был издан приказ министра здравоохранения РК от 17 сентября 2018 года «Об утверждении плана мероприятий по повышению приверженности населения к здоровому образу жизни». В этом комплексном плане расписан план мероприятий «по повышению приверженности», а ответственность за ходом их осуществления должны нести департаменты здравоохранения областей республики, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Ваше здоровье – в ваших руках

Постепенно в лексикон современного казахстанца вошла незнакомая ранее аббревиатура ЗОЖ, означающая «здоровый образ жизни». Честно говоря, не очень благозвучное слово, а производные от него и вовсе раздражают слух. Тем не менее в стране появилась целая когорта «зожников», для которых здоровье, несомненно, стало приоритетной ценностью личной жизни. Для этих людей стали открываться специальные газеты и журналы. Был учрежден вестник «ЗОЖ» и телеканал под нелепым названием «ЗОЖнутые». И в школах сейчас рекомендовано проводить на эту тему классные часы, писать сочинения и рефераты. По большому счету, это прекрасное позитивное начинание. А возникло оно, мне кажется, потому что человек однажды сказал себе: «Хватит надеяться на государство, нечего ждать милости от природы. Сам себе не поможешь – никто не поможет». И стал по утрам делать зарядку, бегать по паркам и аллеям, правильно питаться сбалансированной пищей, придерживаться строгого режима дня, отказываться от вредных привычек – решительно и бесповоротно.

Но, к сожалению, человек от природы ленив. Кто из нас хоть разок не ставил перед собой глобальных задач по оздоровлению своей особы. Иногда – с очередного понедельника, чаще – после Нового года.

Иногда искуситель подкидывает нам жуткие поучительные истории, долженствующие напомнить нам о бренности бытия и неотвратимости судьбы. Например, в свое время меня поразила история смерти актера Савелия Крамарова. Молодежь сейчас вряд ли знает это имя, а вот старшее поколение хорошо его помнит по кинокомедиям «Джентльмены удачи» и «Иван Васильевич меняет профессию». У него была очень смешная внешность благодаря явному косоглазию, даже кличка в «Джентльменах» была Косой. Но это не суть важно. Важно то, что после эмиграции в США актер всерьез занялся своим здоровьем. Мало того, что там быстро устранил свое косоглазие, он стал фанатичным приверженцем ЗОЖа, который предполагает исключительную строгость в отношении к еде.

Одна из статей о его безвременной смерти так и называлась «Савелия Крамарова вогнал в могилу здоровый образ жизни».

Он собирался жить до 120 лет, ничуть не сомневаясь, что так оно и будет, а прожил лишь 60, причем умер от страшной и быстротечной болезни – рака прямой кишки.

А ведь, если задуматься, то он был просто образцовым примером для подражания: и в еде, и в привычках, и в повседневных физических трудах. Он не курил и не употреблял ни капли спиртного.

Проснувшись утром, он пил чай из целебных трав. После этого молился Богу и бежал к океану дышать чистым воздухом, принимать солнечные ванны и долго плавать.

В его рационе не было мяса, только свежие разнообразные фрукты, салаты из свежих овощей. Обед был простой и постоянный: в термос он засыпал крупу (каждый день разную), заливал крутым кипятком и через несколько часов употреблял в пищу. В кашу добавлял очищенное оливковое масло, мед, иногда зерна семечек и изюм. На ужин – опять сырые овощи, каша, соевые продукты. Все это закупалось в дорогих магазинах «Здоровье», то есть было стопроцентно свежим и натуральным.

По пятницам Савелий ел рыбу на пару, в течение дня пил овощные соки. Ни соли, ни сахара, ни хлеба и других мучных изделий, ни молочных продуктов, ни яиц, не говоря уже о мясе. Он категорически его не допускал.

Время от времени очищал организм методом голодания. Голодал Крамаров по десять дней. Каждое утро делал йоговскую зарядку для мозга, по полчаса стоял на голове. Постоянно медитировал, часто играл в теннис. Даже в гости к американским друзьям ходил со своими баночками с едой, чайными заварками и очищенной водой. В общем, его образ жизни был настолько здоровым, продуманным, рациональным, что мог дать фору вперед даже самым прагматичным американцам, помешанным на здоровье. Сам он шутил по этому поводу: «Это первый эксперимент в жизни человечества: как дожить до 120 лет в хорошей форме и без болезней».

Однако кончилось все неожиданно и трагично. Чем объясняют это врачи? Одни говорят, что сыроедение и длительное голодание не панацея от недугов и никак не способствуют долгожительству. Другие – что актера сгубил страх перед онкологией, к которой у него была наследственная предрасположенность. А другой доктор просто сказал: «Это судьба!» Ну-у-у, это мы и так знаем. Говорят же: «Если хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах» или «Человек предполагает, а Бог располагает»… На эту тему есть масса поговорок и афоризмов.

Ну, а нам-то теперь что делать? Скорее всего, жить согласно еще одной пословице: «На Бога надейся, а сам не плошай». Судьба судьбою, но и нам не следует пускать свое здоровье на самотек. В общем, бегайте, прыгайте, двигайтесь, не перебирайте с едой и питьем. И будет нам счастье!

И еще, по моему глубокому убеждению, здоровый образ жизни нельзя принудительно навязать или утвердить директивой сверху. Он формируется в семье, появляется из родового уклада, вырастает из самой атмосферы родного дома и домашнего тепла…

Здоровья вам всем, земляки!

Елена Летягина