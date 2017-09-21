В Шымкенте в соцсетях бурно обсуждают тему «Если в Казахстане не будет свадеб» (опрос)

Пользователи социальных сетей в Шымкенте бурно обсуждают больную тему «Если в Казахстане не будет свадеб». Оптимистичный рассказик кочует из Фейсбука в ВКонтакт и в Инстаграм. Сегодня небольшой текст в жанре «Вы только представьте себе если…» можно встретить и в российском сегменте соцсетей.

Автор размышлений неизвестен, но его опус вызвал бурю эмоций у комментаторов. Чаще веселых, хотя присутствуют и те, кто отнесся чрезвычайно серьезно. Итак:

Если в Казахстане не будет свадеб…

Через 1 месяц — подешевеют продукты питания и фрукты. Рынок насытится продовольствием — основного покупателя теперь нет.

Через 2 месяца — рестораны-тойханы начнут закрываться.

Через 3 месяца

цены на авто снизятся — рынок переполнен Geländewagenами, RangeRoverами и прочими Mercedesами, которые теперь

никому не нужны.

Через пол года — женщины займутся, наконец, приятными для себя делами.

Через год — казахстанцы внезапно обнаружат, что накопленные деньги как-то надо тратить — увеличится количество путешествующих.

Через 1,5 года — улучшится качество товаров — люди станут требовательными. Ведь теперь они покупают для себя, а не в подарок кому-то на свадьбу.

Через 2 года — будет заметный прирост в экономике. Бизнесмены из свадебной индустрии откроют новые виды бизнеса. Более полезные для экономики и населения. Надо же как-то выживать.

Через 3 года — исчезнет последний псевдо-певец.

Через 5 лет — увеличится количество женщин-предпринимателей.

Через 10 лет — число разводов сократится до рекордно низкой отметки. Уже давно никто не вступал в брак ради показа.

Через 50 лет — родители будут рассказывать детям странные истории: «А раньше были мероприятия, куда звали абсолютно незнакомых людей!!!»

И самое главное!!! Больше не будет вопросов: «Той кашан?!»

Удивительно, но первые же отзывы были с заботой о банках страны.

«Банки разорятся, банки! Не будет больше той-кредитов! А еще безработица вырастет. И казахи будут знать только лишь 10% своей огромной семьи, ведь никто их не знакомит на огромных тоях…» — написал пользователь с ником itisjustme.

«А куда девать эти огромные ковры тем, кому уже подарили ковры, а те, кто подарили ковры, что теперь совсем без ковров останутся?» — зацепил комментаторов за живое пользователь Wertak.

А как же «когда ты на празднике, и встречаешь старых родственников, и они тебя целуют в щёчку?!!», — загодя расстроился пользователь Blubiby.

На что ему тут же припомнили годичной давности рассказ Айдына Бикебаева, опубликованный автором на страничке в Фейсбуке.

Свадебные поцелуйчики

Казахская свадьба. Весело. Гостей полный зал. Из-за музыки ничего не слышно. К нам за стол присаживается мужчина. Через некоторое время к нему подходит красивая девушка, трогает его за плечо и что-то говорит. Мужчина встает, обнимает ее, целует в щеку и садится обратно за стол. Девушка недоуменно смотрит на него, потом направляется ко мне.

«Похоже, родственница и хочет поздороваться», — думаю я. Тоже встаю, обнимаю ее, целую в другую щеку и сажусь за стол. Девушка теперь недовольно смотрит и на меня. Не пойму, чем я ей не угодил.

Она подходит к третьему мужчине за нашим столом. Тот встает и проделывает то же самое, что и мы. Она злится, машет руками и что-то громко говорит. Мы ничего не понимаем. «Напилась. Будет скандал», — думаю я.

И в этот момент музыка стихает, и она громко на весь зал кричит: «Мужчиныыы, хватит меня целовать! Кто-то из вас припарковался перед моей машиной. Уберите её и дайте выехать…»

Зал взрывается смехом, а мы трое хохочем громче всех.

«Такого не будет, иначе «уят болады» (стыдно будет!)», — уверены многие комментаторы.

А кто-то высказался прямо обеими руками ЗА. «Наконец-то девочки в ЮКО вздохнут спокойно, если отменят свадьбы! Их перестанут воровать!», — отметил Алихан Ге.

Но в целом сошлись во мнении, что свадьбы в Казахстане никогда не отменят.

А все таки если бы, вдруг? Что бы вы стали делать после вердикта: «Свадьбы не будет! Это уже не в тренде!»? Информационный портал Otyrar.KZ предлагает принять участие в небольшом опросе и закончить вопрос. Поехали!

Если бы не было традиции пышно проводить свадьбу, то мы... Поехали бы в путешествие на взятые в кредит деньги.

Прогуляли бы миллиончик с друзьями) Свадьба должна запомниться!!!

Зарегистрировались бы в ЗАГСе и продолжали бы жить спокойно, а то 5 лет уже в гражданском браке...

Накупили бы ковров и рубашек, и поехали по родственникам - дарить, просто так)))

Потратили бы все деньги на благотворительность. Банально, но для души...

Купили бы себе квартиру или хотя бы комнату в общаге, чтобы был свой угол.

Ура!!!!!!!!! Вообще круто! Зачем нужны эти свадьбы? Посмотреть результаты этого опроса

Загрузка ... Загрузка ...