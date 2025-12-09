Взрывы со стороны колонии испугали жителей Шымкента

Сегодня утром жителей и гостей Шымкента напугали громкие звуки и клубы дыма, исходившие со стороны колонии, расположенной вдоль Тамерлановского шоссе.

Информация быстро распространилась в соцсетях и стала предметом бурных обсуждений.

«Что бы там не случилось, все равно не расскажут», «На прошлой неделе, то ли учения, то ли не понятно что было. В 11мкр.РВД. Отцепление было, взрыв был (звук) пожарки, все как всегда. Было страшно», «Я то думаю, откуда запах гари вперемешку с мусорной вонью, очень неприятный запах был», — делятся пользователи.

Как сообщили в ДУИС по городу Шымкенту, 9 декабря 2025 года на промышленной зоне учреждения №54 прошли плановые тактико-специальные учения.

«Учения проводились в штатном режиме, без привлечения осуждённых. Пострадавших нет. Все предусмотренные распорядком мероприятия — свидания, передачи и другие услуги — осуществлялись в обычном порядке, в соответствии с действующим законодательством. В связи с распространением недостоверной информации призываем жителей Шымкента сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Ситуация в учреждении полностью контролируемая, нарушений прав осуждённых и иных граждан не допущено», — отметили в департаменте.