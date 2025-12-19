В Шымкенте блогеры показали, как соцсети могут спасать… и карать

Социальные сети всё чаще становятся площадкой не только для развлечений, но и для реальных поступков или проступков.

В Шымкенте один из блогеров помог пресечь распространение наркотиков, в то время как другой оказался в центре полицейской проверки из-за противоположного контента.

Блогеры по-разному используют свои социальные сети. Так, общественник Сергей Ефремов помог предотвратить распространение наркотиков. Ночью он заметил двоих молодых людей, которые что-то прятали в земле. Оказалось они оставляли закладку с наркотиками. Мужчина вызвал полицию, но молодые люди успели скрыться. Сейчас проводится проверка.

«Оперативно сработали, нашли. Сейчас изъятие будет, опергруппа и на уничтожение эту гадость. Берегите себя и думайте о детях», — говорит Сергей Ефремов, общественник.

Правоохранители призывают не оставаться равнодушными к проблеме незаконного оборота наркотиков. Активная гражданская позиция поможет пресекать подобные преступления. Но в то же время в соцсетях встречаются и противоположные примеры поведения блогеров.

В полиции заинтересовались видеозаписью, которую опубликовала блогер. Девушку доставили в отдел полиции, анализ показал, она употребляла наркотики. Позже блогер извинилась перед казахстанцами за своё поведение, но это не освободило её от ответственности.

«По данному факту было возбуждено административное производство. Материал рассмотрен специализированным межрайонным административным судом города Шымкента, которым назначено административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток», — сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

Пропаганда наркотических средств запрещена как в социальных сетях, так и на личных страницах пользователей. Общественники призывают не поощрять подобный контент, осуждать такие проявления и формировать в соцсетях атмосферу нетерпимости к любым пагубным привычкам.