В Казахстане планируют ограничить доступ детям в социальные сети

Власти Казахстана рассматривают введение ограничений на использование социальных сетей детьми. Об этом на заседании Правительства сообщила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева.

Одним из ключевых нововведений станет запрет на регистрацию в социальных сетях для детей младше 16 лет. По словам министра, соответствующие законопроекты, направленные на регулирование деятельности онлайн-платформ и средств массовой информации, уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение.

Аида Балаева, заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК:

«Министерство разрабатывает изменения в законодательстве, регулирующем работу онлайн-платформ и средств массовой информации. Эти инициативы уже получили положительную экспертизу и будут представлены общественности для обсуждений».

По словам специалистов, активное использование социальных сетей детьми и подростками отрицательно сказывается на их здоровье. Об этом поясняет врач-психиатр, гипнотерапевт Отари Окроадзе. Поколение некст, которое зачастую регистрируется сразу на нескольких онлайн-платформах, подвергается повышенному риску различных угроз и даже кибербуллингу.

Отари Окроадзе, врач-психиатр, гипнотерапевт:

«Мы сталкиваемся с тем, что сейчас подростки, даже раннего дошкольного возраста, часто живут буквально ежедневно с телефонами. Это приводит к тому, что физиологически мозг еще не готов воспринимать ту цифровую информацию, которую оказывает на него та или иная соцсеть или платформа. Получается, что подросток отвлекается от живой, реальной жизни и все больше погружается в грезы социальных сетей».

Отметим, что во многих странах социальные сети для детей уже официально находятся под ограничениями.

Мировой опыт:

Австралия — регистрация в соцсетях официально разрешена с 15–16 лет

Франция — детям до 15 лет требуется разрешение родителей

Дания — возраст подтверждается только цифровым идентификатором

США — официально запрещено создание аккаунтов детям младше 13 лет

Южная Корея — цифровые сервисы автоматически блокируют детям доступ в соцсети в ночное время

В случае принятия новых норм дети и подростки не смогут самостоятельно регистрироваться и создавать аккаунты на онлайн-платформах. При этом, как отмечается, большинство родителей положительно оценивают будущий законопроект.

Мнение жителей:

«В принципе положительно, потому что там непонятно что показывают», — говорит жительница города.

«Одобряю это решение! До пятнадцати лет нельзя, никак. Мы же не можем каждый день их контролировать. Думаю, что нужен этот закон», — отмечает мужчина.

«Правильно. Там есть вещи, которые запрещенные, и на психику это тоже влияет», — говорит женщина.

«Они все равно найдут выход на регистрацию. Как мои дети — через меня прошли регистрацию. Выход найдут», — поясняет горожанин.

Таким образом, вопрос регулирования использования социальных сетей детьми остается предметом активного общественного обсуждения. Каким образом решится вопрос- покажет время.