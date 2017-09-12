В Шымкенте закрыта для движения часть улицы Байтерекова

В Шымкенте часть улицы Байтерекова от Рыскулова до Аргынбекова перекрыта. Здесь ведутся работы по покрытию дороги защитным, «омолаживающим» и водоотталкивающим составом «Реджувасил».

Благодаря применению новой инновационной смеси «Реджувасил» власти города планируют увеличить срок службы автомобильных дорог города на несколько лет.

Ерсеит Бухарбаев, заведующий сектором отдела АД и ПТ Шымкента: «»Реджувасил» называется. Предназначен он для сохранения асфальтного покрытия, для устранения микротрещин на асфальте, для повышения устойчивости асфальта к погодным условиям».

Технология защитного слоя дорожного покрытия Rejuvaseal, созданная американскими специалистами, представляет собой эмульсионно-минеральную смесь, обеспечивающую сохранность дорожного покрытия на длительное время.

Как заявляют создатели инновационного материала, защитный слой толщиной всего 2-3 мм, позволяет предохранять дорожное покрытие от неблагоприятного воздействия природных факторов и продлевает срок его службы. Притом, если материалом обработать старый асфальт, он «омолодится» благодаря возросшей пластичности.

По словам шымкентских специалистов, срок эксплуатации автомобильных дорог после нанесения «Реджувасила» увеличится от 3 до 5 лет. Проведение данных работ обошлось казне в 111 млн тенге. Подобные технологии в нашей стране применяются не впервые. Алматы, Астана и Тараз уже использовали подобные средства ранее.