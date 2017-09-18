В ЮКО могут не освоить более 1,5 миллиардов тенге. На селекторном совещании областного акимата обсуждают итоги работы за 8 месяцев.

После первого отчета — управления молодежной политики «О реализации государственной программы «Серпін» — сразу стало ясно… — молодежь юга не торопится с переездом на север страны. А все потому что осведомлённость и переобучение молодых людей в Сайрамском, Тулькубасском и Арысском районах области — оставляет желать лучшего. Ситуацию надо срочно менять, распорядился областной аким и дал срок — один месяц.

Начальник управления экономики и бюджетного планирования, в своем отчете апеллировал цифрами. С начала года в области было произведено продукции на сумму свыше 400 млрд тенге. За счет развития животноводство выросли показатели сельского хозяйства. Объем продукции составил около 200 млрд. тенге. Работа по привлечению инвестиций, развитию туризма, а также в сфере сельского хозяйства и уранового производства должна быть продолжена.

«Сейчас снизился спрос на продукцию уранового производства. Из-за этого ожидаемых поступлений нет. По предпринимательству — из 17 проектов 14 должны быть реализованы»- Арман Сабитов, руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования.

Отчет областного управления финансов заставил многих призадуматься. До конца года осталось чуть больше трех месяцев. Ни для кого не секрет, что работа акимов будет оцениваться в том числе и по освоению бюджетных средств. А с этим, как выяснилось, дела обстоят не важно.

«В целом по области есть опасность не освоения свыше полутора миллиардов тенге: 768 млн. по Сарыагашскому району, 718 миллионов по Шымкенту и 85 миллионов по Ордабасинскому району» — Рахымберды Мулкеманов, и.о. руководителя управления финансов.

По полному освоению выделенных бюджетных денег, вместе с акимами должны, засучив рукава, работать и руководители управления энергетики и ЖКХ, а также областного управления строительства. В противном случае, кто-то из них может попрощаться со своим креслом.

Хотя…как знать. По выполнению бюджета прошлого года ни один аким, допустивший не освоение, так и не был наказан. Как обычно пострадали мелкие чиновники — руководители управлений и отделов.

Шынар Оразова