В ЮКО открыто 9 социальных магазинов и торговых рядов. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, прошедшего в селекторном режиме в областном акимате.

На совещании глава региона отметил, что в настоящее время стабильные цены — главный вопрос повестки дня, а также напомнил, что предприниматели, необоснованно повысившие цены на продовольственные товары, будут привлечены к ответственности.

Кроме того, аким области поручил во всех городах и районах ускорить открытие социальных рынков, которые позволят местным фермерам и товаропроизводителям реализовать свою продукцию. Главой региона поручено реализовывать на рынках продукцию предприятий, финансируемых РИЦ «Оңтүстік» и микрофинансовой организацией «Ырыс».

Напомним, на селекторном совещании, прошедшем на прошлой неделе, глава региона поручил акимам районов и городов открыть социальные рынки, в целях недопущения повышения цен на продовольственные товары социальной значимости. В свою очередь, в Тюлькубасском районе уже открылись 4 социальных магазина, а в Толебийском районе 3 социальных магазина и несколько торговых рядов. Более того, торговые места открываются и в городе Туркестан.

В ходе совещания заместитель акима области Б. Жамалов отметил, что на сегодня в области цены на 19 социально-значимых продовольственных товаров стабильны, а по сравнению с другими регионами по данному показателю область занимает 6 место.

Также, заместитель акима области сообщил о достаточном количестве запасов ГСМ, в том числе и дизельного топлива.

«Сегодня в регионе наблюдается риск роста цен только на говядину и куриное мясо. На остальные продукты угроза роста цен не наблюдается. В стабилизационном фонде достаточно продовольственных товаров. В настоящее время в фонде насчитывается 1000 тонн сахара, 2000 тонн картофеля, 1000 тонн лука, 1200 тонн моркови, 70 тонн риса, 200 тонн говядины и 30 тонн макарон», — сказал Б. Жамалов.

Стоит отметить, что в целях стабилизации цен и популяризации продукции местных товаропроизводителей, впервые в Шымкенте стартовала еженедельная ярмарка товаропроизводителей, финансируемых РИЦ «Оңтүстік» и микрофинансовой организацией «Ырыс». Раз в две недели около 40 отечественных предпринимателей смогут представить свою продукцию по низким ценам.

Пресс-служба акима ЮКО