В ЮКО узбекские инвесторы запустили цех по сборке бытовых газовых плит

Торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Республикой Узбекистан начало давать первые результаты.

В ходе недавнего официального визита Главы государства в Ташкент были достигнуты ряд договоренностей.

Теперь, благодаря углубленному развитию сотрудничества между двумя странами, в Южно-Казахстанской области был запущен цех по сборке бытовых газовых плит.

Посетив промышленную зону «Бадам», аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Ерик Утембаев, ознакомились с работой нового предприятия.

Стоимость проекта, способного выпускать 50 тыс. штук газовых плит в год, составляет 102 млн. тенге. В настоящее время, завершив работы по установке оборудования, предприятие введено в эксплуатацию.

«Мы закупили оборудования и установили их на личные средства. Постоянной работой обеспечены 30 человек. Выпускаемую продукцию планируем поставлять на внутренний рынок. Качество выпускаемых газовых плит ничем не уступает иностранным производителям. При этом цены будут ниже рыночных», — отметил Рамзитдин Хикматов, директор ТОО «Artel Manufacturing».

Положительно оценив деятельность нового предприятия, аким области отметил эффективность помощи, предоставляемой со стороны местных властей.

«Отношения между Казахстаном и Узбекистаном поднялись на новый уровень. Недавно Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев посетил Ташкент с официальным визитом и заключил ряд новых соглашений. Вместе с тем, с тремя регионами соседней страны подписаны меморандумы о взаимопонимании. Также отмечаются первые достижения сложившихся теплых отношений. Мы всегда готовы поддержать инвесторов, которые инвестируют в промышленные и инновационные проекты, которые придают новый импульс экономике Южного Казахстана. Самое главное — увеличить количество производителей, продукция которых пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках. Убежден, что продукция данного предприятия будет пользоваться большим спросом», — подчеркнул Ж.Туймебаев.

Пресс-служба акима ЮКО