Целевой проект по поддержке казахстанских производителей в экспорте в соседнюю страну «Окно в Узбекистан» запущен в Шымкенте.

Как сообщил kursiv.kz заместитель директора палаты предпринимателей Шымкента Данияр Дармен, инициировавшей данный проект, он нацелен на всестороннюю помощь как уже действующим, так и потенциальным экспортерам в Узбекистан.

В частности, проект призван помочь уже действующим экспортерам в увеличении объемов вывозимой ими в Узбекистан продукции и решении проблемных вопросов экспорта. Потенциальным же будет оказана поддержка в выводе их товаров на узбекистанский рынок.

«У первой категории — уже вышедших на узбекистанский рынок предпринимателей – остро стоит вопрос конкурентоспособности с производителями Узбекистана, — пояснил Данияр Дармен. — То есть будет вестись системная работа. Это – и вопросы снижения акцизного налога на экспортируемые казахстанские товары, снижения таможенных тарифов, регистрации компаний в Узбекистане как нерезидентов той страны и т.д. В то же время будем работать точечно по каждой компании отдельно в решении конкретных возникающих проблем при экспорте».

Привлечение новых экспортеров также станет важным направлением работы. «Мы будем всячески помогать субъектам бизнеса, которые еще ни разу продавали свою продукцию в Узбекистане, — сказал замдиректора палаты. — То есть консультировать и объяснять, какие нужны документы, как их следует оформлять, как найти контрагента, какие там действуют цены, для чего, скорее всего, потребуется проведение маркетингового анализа рынка по тому или иному товару. Мы будем сопровождать их, буквально водить за ручки. То есть оказывать все виды помощи для того, чтобы эта категория бизнесменов начала экспортировать свою продукцию в Узбекистан».

Очевидно, что образное название проекта «Окно в Узбекистан» оправдывает свой неоднозначный смысл: если для одних уже прорубленное «окно» распахивается шире, то для других – только открывается.

В конце февраля палата проведет первый бесплатный семинар для экспортеров. В целом же в палате определили целый комплекс мер поддержки по выходу отечественных производителей на экспорт в Узбекистан, которые предполагается осуществить в рамках проекта.

В их числе, к примеру, консультации по различным вопросам, помощь в расчетах таможенных платежей при экспорте, сертификации продукции, в получении инструментов по поддержке экспортеров, в частности, финансово-страховых и нефинансовых продуктов и т.д.

Как показал анализ товарооборота Южного Казахстана (Шымкент и Туркестанская область, в прошлом единая ЮКО – ред.) и Узбекистана экспертами палаты, в последние годы в его структуре импорт из Узбекистана преобладал над экспортом туда.

Так, в 2015 году импорт был больше экспорта на $ 99,8 млн, в 2016 – на $ 142,9 млн, в 2017 – на $ 117 млн. Только в прошлом году показатели почти сравнялись: за 7 месяцев 2018 импорт узбекистанских товаров в Южный Казахстан составил $ 218,8 млн, а экспорт южноказахстанской продукции туда — $ 217,2 млн.

В целом же наращивание экспорта в Узбекистан и другие страны палата заявила одним из приоритетных направлений своей деятельности в 2019 году и обещала сделать прорыв в этой области. Назывались даже минимальные пределы увеличения экспорта в этом году по сравнению с предыдущим – порядка 10-15%...

