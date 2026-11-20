24 ноября 2026 года в Шымкенте состоится бизнес-форум «Казахстан – Узбекистан: промышленная кооперация, торговля и новые инвестиционные возможности».

В форуме планируют принять участие представители более 120 предприятий Узбекистана. Они работают в сфере производства строительных материалов, пищевой и текстильной промышленности, агробизнеса, машиностроения, инжиниринга, строительства, информационных технологий, логистики, фармацевтики и других отраслях.

Цель форума — расширить торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепить деловые связи, развивать промышленную кооперацию и реализовывать совместные инвестиционные проекты.

На форуме представят экономический потенциал Казахстана и Узбекистана, а также проведут двусторонние деловые встречи в форматах B2B и G2B.

Форум пройдёт с 10:00 до 13:00 в гостинице Rixos Khadisha Shymkent. Регистрация начнётся в 09:15.

К участию в форуме приглашают казахстанских предпринимателей. Это возможность расширить международные деловые связи, найти новых партнёров и реализовать взаимовыгодные проекты.